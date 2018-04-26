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27 апреля школа №390 распахнет для богородчан свои двери
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27 апреля школа №390 распахнет для богородчан свои двери 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В образовательном учреждении района Богородское состоится День открытых дверей и Кадетский день.
Школа №390 в последнюю апрельскую пятницу проведет День открытых дверей для мам и пап будущих первоклассников и самих детей, а также для родителей учащихся школы.
Будущих первоклассников и их родителей познакомят с учителями. Кроме того дети примут участие в прикладных мастер-классах самой разной направленности, познакомятся с кадетским движением.
В это же время учителя проведут консультации и ответят на вопросы москвичей, чьи дети уже учатся в школе. Родителей познакомят с оборудованием Московской электронной школы, а у школьников проведут диагностику метапредметных (познавательных) умений.
День открытых дверей пройдет с 16 до 20 часов. Адрес: ул. Бойцовая, д. 20.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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