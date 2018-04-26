27 апреля школа №390 распахнет для богородчан свои двери

В образовательном учреждении района Богородское состоится День открытых дверей и Кадетский день.

Школа №390 в последнюю апрельскую пятницу проведет День открытых дверей для мам и пап будущих первоклассников и самих детей, а также для родителей учащихся школы.

Будущих первоклассников и их родителей познакомят с учителями. Кроме того дети примут участие в прикладных мастер-классах самой разной направленности, познакомятся с кадетским движением.

В это же время учителя проведут консультации и ответят на вопросы москвичей, чьи дети уже учатся в школе. Родителей познакомят с оборудованием Московской электронной школы, а у школьников проведут диагностику метапредметных (познавательных) умений.

День открытых дверей пройдет с 16 до 20 часов. Адрес: ул. Бойцовая, д. 20.