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Эксперты Российской академии образования забраковали 30% школьных учебников
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Эксперты Российской академии образования забраковали 30% школьных учебников 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Почти треть учебников, которые должны были войти в федеральных перечень рекомендованных школам изданий, не прошли дополнительную госэкспертизу. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Проверкой учебников занимались эксперты Российской академии образования (РАО). Всего на изучение были направлены более 1800 изданий, однако экспертиз проведено меньше, поскольку часть учебников выпускаются сериями. — заявила Ольга Васильева «Известиям». Она пояснила, что во многих уже якобы проверенных учебниках при дополнительной экспертизе были найдены очень глупые ошибки и странные задания. Например, в учебнике по химии автор перепутал натрий и калий, а создатель учебника обществознания утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми «абсолютно не о чем говорить, … с подобными людьми стыдно бывать в обществе». А в одном из учебников по ОБЖ фото с американским зенитным ракетным комплексом было подписано как «ракетный комплекс ПВО России». Стоит отметить, что согласно действующим правилам, издательства могут проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, которые они выбрали самостоятельно. В федеральный перечень учебники включались после предоставления результатов данных экспертиз. А дополнительную проверку, с помощью экспертов РАО, Минобрнауки решили провести впервые в этом году. В результате, треть изданий, по которым были даны положительные заключения от различных организаций, оказались некачественными. Ольга Васильева пообещала, что результаты экспертизы будут переданы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа. А на ближайшем заседании совет обсудит сложившуюся ситуацию. Фото:pixabay.com
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