В Курске родители планируют выйти на пикет, чтобы отстоять школу

Образовательное учреждение в 2014 году закрыли на капитальный ремонт, и жители опасаются, что вновь его уже не откроют

Под пристальное внимание властей школа №11, расположенная на улице Антокольского, 1 попала, когда в туалете с потолка обвалилась штукатурка. К счастью, инцидент произошёл в июне, когда дети были на каникулах. В сентябре учеников вместе с учителями распределили по двум школам. Начальные классы с тех пор занимаются в школе №12, а старшие ученики — в школе №3. В этих образовательных учреждениях для гостей выделили несколько кабинетов. Детям приходится учиться в две смены, а учителям — ждать очереди, чтобы поработать за компьютером. Родителей беспокоит, что решения проблемы по-прежнему нет.

— Мы были на приёме в городском комитете образования, и нам сообщили, что школа в плохом состоянии, ремонтировать её не будут. По их словам, проще построить новую, чем отремонтировать эту. В таком случае пусть постоют новую, чтобы сносить, то, что есть, — сообщил один из родителей Михаил Сазонов

Тем не менее, как «КИ» сообщали ранее, городские власти школу не закрывают, просто год за годом приостанавливают учебный процесс и обещают изыскать средства на ремонт. В какую сумму он обойдётся, ещё не известно. Но здание сохраняют: в нём есть отопление, охрана, в коридорах растут цветы. Во дворе — клумбы, за ними ухаживают ученики и педагоги. И все они надеются, что дождутся того момента, когда придут на линейку в свою школу.

Чтобы приблизить этот момент, родители подали заявление на проведение пикета, который состоится 12 мая в 12.00 на Красной площади.

— По программе, по которой мы сегодня строим школы на проспекте Победы, на Клыкова, на Дериглазова, в 2021 году запланирована школа между школами №12 и 11 на 650 учащихся. Сегодня «Курскгражданпроект» изучает ситуацию, даёт заключение. Чтобы восстановить эту школу, она памятником культуры является, нужно в два раза больше средств, чем обычно. Мы эту тему знаем, изучаем, посмотрим, что можно сделать.