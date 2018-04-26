Воспитанники школы №1558 приняли участие в образовательном проекте «Необычное в обычном»

21 апреля были подведены итоги Городского конкурса творчества «Карусель» в рамках образовательного проекта «Необычное в обычном». Об этом сообщает официальный сайт школы № 1558.

«Ансамбль К 3 под руководством музыкального руководителя Колесниковой Н. С. за исполнение песни «Зимняя сказка» в номинации «Вокально-хоровое пение» стал лауреатом II тура», — говорится в сообщении.

Отметим, что воспитанники школы № 1558 регулярно занимают призовые места на фестивалях, соревнованиях и других тематических мероприятиях. (ео)