Ещё
Воспитанники школы №1558 приняли участие в образовательном проекте «Необычное в обычном»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Воспитанники школы №1558 приняли участие в образовательном проекте «Необычное в обычном» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
21 апреля были подведены итоги Городского конкурса творчества «Карусель» в рамках образовательного проекта «Необычное в обычном». Об этом сообщает официальный сайт школы № 1558.
«Ансамбль К 3 под руководством музыкального руководителя Колесниковой Н. С. за исполнение песни «Зимняя сказка» в номинации «Вокально-хоровое пение» стал лауреатом II тура», — говорится в сообщении.
Отметим, что воспитанники школы № 1558 регулярно занимают призовые места на фестивалях, соревнованиях и других тематических мероприятиях. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Дети из Бабушкинского побывали на заводе газированных напитков В школе №1558 прошел концерт «Весенние ритмы-2018» Ученики из Бабушкинского приняли участие в благотворительной акции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»46
Столтенберг анонсировал совещание по России145
Россиян оставят без торговых центров217
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение