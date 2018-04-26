Массовая эвакуация: в Стерлитамаке восьмиклассник пришел в школу с гранатой

Днем 26 апреля в Стерлитамаке из здания учебного учреждения вывели учителей и школьников. Распоряжение пришло от директора. Местных жителей новость встревожила. В соцсетях горожане начали обсуждать происшествия.

— Говорят с самодельной бомбой ребенок пришел. Всех эвакуировали, — переживали горожане.

Оказалось, что тревога и вправду не была учебной. По информации источника Ufa1, в одну из школ восьмиклассник принес гранату.

— Опасный снаряд в руках у мальчика заметила учительница. Она и сообщила об этом руководству. А директор решил не рисковать и объявил эвакуацию, — рассказал источник.

Позже выяснилось, что граната оказалась учебной. Это был обычный муляж, купленный в магазине, который подросток принес в класс, чтобы похвастаться. Никто не пострадал, уроки в учреждении продолжались.