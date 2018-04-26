Ещё
Массовая эвакуация: в Стерлитамаке восьмиклассник пришел в школу с гранатой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Массовая эвакуация: в Стерлитамаке восьмиклассник пришел в школу с гранатой 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем 26 апреля в Стерлитамаке из здания учебного учреждения вывели учителей и школьников. Распоряжение пришло от директора. Местных жителей новость встревожила. В соцсетях горожане начали обсуждать происшествия.
— Говорят с самодельной бомбой ребенок пришел. Всех эвакуировали, — переживали горожане.
Оказалось, что тревога и вправду не была учебной. По информации источника Ufa1, в одну из школ восьмиклассник принес гранату.
— Опасный снаряд в руках у мальчика заметила учительница. Она и сообщила об этом руководству. А директор решил не рисковать и объявил эвакуацию, — рассказал источник.
Позже выяснилось, что граната оказалась учебной. Это был обычный муляж, купленный в магазине, который подросток принес в класс, чтобы похвастаться. Никто не пострадал, уроки в учреждении продолжались.
ufa1.ru: последние новости
Учительницу, защищавшую детей в стерлитамакской школе, наградят Власти Башкирии рассказали, когда окончится учебный год Жителей Уфы пугают страшилками о волне детских суицидов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»46
Столтенберг анонсировал совещание по России145
Россиян оставят без торговых центров217
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение