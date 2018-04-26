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Для белгородских студентов организовали экскурсию на крупное предприятие
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Для белгородских студентов организовали экскурсию на крупное предприятие 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг» сообщает, что в рамках программы по работе с молодежью организовал экскурсию на крупнейшем в РФ мясоперерабатывающем предприятии СК «Короча» для студентов Белгородского сельскохозяйственного университета им. В. Я. Горина.
В вертикально-интегрированном холдинге в настоящий момент работает более 30 тыс. человек. Агрохолдинг ведет активную деятельность по привлечению к работе на своих предприятиях молодых специалистов. В рамках данной деятельности компания регулярно проводит мероприятия по ознакомлению учащихся сельскохозяйственных вузов с новыми технологиями и принципами работы в современном агропромышленном секторе.
Завод СК «Короча» мощностью переработки 3,2 млн голов свиней в год является крупнейшим и самым высокотехнологичным мясоперерабатывающим предприятием в РФ. В экскурсии по заводу в апреле текущего года приняли участие 18 студентов второго курса сельскохозяйственного вуза, обучающихся по специальности «Технология мясопереработки». Студенты получили возможность посетить все участки производства мясоперерабатывающего предприятия — от убоя до упаковки и отгрузки готовой продукции, — узнать как, благодаря многоступенчатой системе проверок, контролируется высокое качество продукции на предприятиях агрохолдинга.
«К подобным экскурсиям студенты сельскохозяйственных вузов проявляют большой интерес. Ведь в рамках данных мероприятий учащиеся получают возможность узнать больше о своей будущей профессии, спланировать карьеру, окончательно определиться с выбранным направлением. Для, компании, в свою очередь, это возможность заложить основу формирования кадровой базы предприятия: агрохолдинг заинтересован в привлечении на работу молодых людей и предоставляет возможность трудоустройства на своих предприятиях, не только высококвалифицированным специалистам, но и молодежи без опыта работы», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.
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