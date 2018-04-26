Ещё
Юный вокалист из Бибирева стал лауреатом открытого молодежного творческого фестиваля «Страна талантов — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Юный вокалист из Бибирева стал лауреатом открытого молодежного творческого фестиваля «Страна талантов — 2018» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученик школы № 1413 Андрей Ленников стал лауреатом ежегодного молодежного творческого фестиваля-конкурса «Страна талантов — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Андрей был заявлен в номинации «Вокал» и стал призером фестиваля. Он получил диплом лауреата второй степени, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что главными задачами фестиваля является раскрытие творческого потенциала и развитие эстетического вкуса детей на пути к успеху, поддержка детского творчества, создание условий участникам обладающим талантами и способностями в различных видах творчества для самовыражения. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Четвероклассник из Бибирева стал лучшим на конкурсе «Юные техники и изобретатели – 2018» Дети из Бибирева приняли участие в фестивале «Маленький Леонардо-2018» Школьники из Бибирева прошли испытания «Школы безопасности»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»46
Столтенберг анонсировал совещание по России145
Россиян оставят без торговых центров216
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение