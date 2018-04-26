Юный вокалист из Бибирева стал лауреатом открытого молодежного творческого фестиваля «Страна талантов — 2018»

Ученик школы № 1413 Андрей Ленников стал лауреатом ежегодного молодежного творческого фестиваля-конкурса «Страна талантов — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Андрей был заявлен в номинации «Вокал» и стал призером фестиваля. Он получил диплом лауреата второй степени, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что главными задачами фестиваля является раскрытие творческого потенциала и развитие эстетического вкуса детей на пути к успеху, поддержка детского творчества, создание условий участникам обладающим талантами и способностями в различных видах творчества для самовыражения. (вт)