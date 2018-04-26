Губернатор вручила стипендии «Надежда Земли Владимирской»

В 2018 году их получили 110 человек.

Размер стипендии — 10 тысяч рублей. Её получают молодые люди — школьники, студенты и аспиранты, проявившие себя в области искусства, образования, спорта, культуры, научной и социально-экономической деятельности.