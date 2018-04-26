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Губернатор вручила стипендии «Надежда Земли Владимирской»
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Собчак смогла договориться с Киевом

Губернатор вручила стипендии «Надежда Земли Владимирской» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В 2018 году их получили 110 человек.
Размер стипендии — 10 тысяч рублей. Её получают молодые люди — школьники, студенты и аспиранты, проявившие себя в области искусства, образования, спорта, культуры, научной и социально-экономической деятельности.
Торжественная церемония прошла в четверг, 26 апреля, в Центре классической музыки. Светлана Орлова даже спела для стипендиантов песню Давида Тухманова на слова Михаила Ножкина «Я люблю тебя, Россия». Губернатор вышла на сцену вместе с солистами Татьяной Прокушкиной и Светланой Балашовой.
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