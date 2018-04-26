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В коньковской школе прошел «Бумажный БУМ»
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В коньковской школе прошел «Бумажный БУМ» 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
В школе № 1273 с углубленным изучением английского языка, расположенной в районе Коньково, прошла акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». Исписанные тетрадки и дневники, прочитанные журналы и газеты можно было приносить в отделения школы и дошкольного образования до 19 апреля. А 19 апреля итоги акции подвели, и они оказались впечатляющими!
Ребята и учителя собрали 3640 кг макулатуры. Самым активным участником акции стал корпус №1 — там было собрано 2020 кг макулатуры, в корпусе №2 — 1500 кг, в корпусе № 6 — 30 кг, а в детских садиках — 90 кг.
Рекордсменом по объему собранной ненужной бумаги среди учителей стала Анна Пикалева — она сдала 120 кг макулатуры! Также свою лепту внесли Екатерина Старченко (30 кг), Олег Микушонов (20 кг), Ирэна Токаржевская (10 кг).
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