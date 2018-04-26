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Более 3600 килограмм макулатуры собрали коньковские школьники в рамках акции «Бумажный бум»
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Более 3600 килограмм макулатуры собрали коньковские школьники в рамках акции «Бумажный бум» 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Итоги акции «Бумажный бум», миссия которой — приобщить подрастающее поколение к сохранению природных богатств, подвели в коньковской школе с углубленным изучением английского языка № 1273. На этот раз общими усилиями ученики и учителя школы собрали 3640 кг макулатуры.
До 19 апреля ребята приносили в отделения школы исписанные тетрадки и дневники, прочитанные журналы и газеты. Самым активным участником акции стал корпус №1 — там было собрано 2020 кг макулатуры, в корпусе №2 — 1500 кг, в корпусе № 6 — 30 кг, а в детских садиках — 90 кг.
Среди учителей рекордсменом по объему собранной ненужной бумаги стала Анна Пикалева — она сдала 120 кг макулатуры! Свою лепту внесли и Екатерина Старченко (30 кг), Олег Микушонов (20 кг), Ирэна Токаржевская (10 кг).
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