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В Омске к концу лета закончат ремонт школ
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В Омске к концу лета закончат ремонт школ 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил директор департамента финансов мэрии Богдан Мосан.
Сегодня, 26 апреля, состоялось заседание Омского городского Совета. В нём принял участие директор департамента финансов мэрии Богдан Мосан. Он рассказал, что городская администрация в мае определит подрядчик для ремонта школ. Работы они начнут с началом летних каникул. А ремонт завершат до конца августа.
Отметим, что ранее в омских школах ремонт проводили до середины октября.
Напомним, на ремонт школ и детских садов выделили 100 млн рублей.
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