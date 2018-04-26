В Омске к концу лета закончат ремонт школ

Об этом сообщил директор департамента финансов мэрии Богдан Мосан.

Сегодня, 26 апреля, состоялось заседание Омского городского Совета. В нём принял участие директор департамента финансов мэрии Богдан Мосан. Он рассказал, что городская администрация в мае определит подрядчик для ремонта школ. Работы они начнут с началом летних каникул. А ремонт завершат до конца августа.

Отметим, что ранее в омских школах ремонт проводили до середины октября.

Напомним, на ремонт школ и детских садов выделили 100 млн рублей.