Решение за родителями. Кому нужна рабочая тетрадь?

Почему в школах сегодня такое внимание уделяют покупке рабочих тетрадей, ведь раньше учились по самым обычным, и знания были, вроде бы, ничуть не хуже. Таким вопросом задаются некоторые оренбуржцы.

Как избежать «обязаловки»?

Действительно, с первого класса учителя раздают родителям список рабочих тетрадей, необходимых для школьника. В нём вместе с привычными прописями, рабочими тетрадями по русскому языку, математике и окружающему миру можно встретить тетради по технологии, информатике и литературному чтению. Для многих родителей до сих пор непонятно, для чего нужно покупать такое количество дополнительной образовательной литературы.

«Современный уровень образования предполагает использование так называемого учебно-методического комплекта, — поясняет директор ООО «Фолиант» Александр Злобин. — В него, кроме самого учебника, в обязательном порядке входит и его электронный формат. Как раз в этом варианте и предусмотрены различные интерактивные опыты и другие практические работы, которые помогают лучше усвоить материал и определиться с предпочтениями, для выбора будущей профессии.

Другой вопрос, как в наших школах используют этот учебно-методический комплект? В него, кроме классического и электронного учебников, входят рабочие тетради, методические пособия и многое другое, комплексное использование его и определяет качество образования».

Авторские коллективы ученых, специалистов и методистов наработали современные программы обучения. Но в школах не всегда обеспечивают учеников тем комплектом материалов, который помог бы им более глубоко изучить ту или иную дисциплину, что действительно может привлечь их в какую-то профессию.

«Часто на некоторую унификацию программ идут даже гимназии и лицеи, которые чаще всего работают по более углубленным программам, предлагая своим ученикам чуть больше, чем обычная школа, — говорит Александр Петрович. — Но ступая на такой путь, они лишают школьников возможности углубленного изучения предмета, а от этого часто зависит, выберет ли он это направление в качестве профессии.

Если раньше школы должны были бесплатно обеспечить школьников учебниками, то после внесений изменений в закон об образовании к учебнику приравняли и учебные пособия, к которым относятся рабочие тетради. Они нужны для того, чтобы облегчить и ускорить образовательный процесс, а это важно для качества образования. Но сегодня нередко от них отказываются потому, что школа не может обеспечить учеников тетрадями бесплатно, у неё на это просто нет денег. Тогда проще не включать рабочие тетради в учебный план, что позволит избежать «обязаловки» с обеспечением пособиями детей и запретить их использовать на уроках».

Что зависит от родителей?

Сегодня важно донести до родителей, что только они могут решить, какое качество образования получат их дети. Если снова всё взвалить на учителей, то мы вернемся к тому, что они вечерами в тетрадях в косую линию будут вырисовывать для каждого ученика образцы палочек и крючков, по которым тот должен будет упражняться. Тогда у них просто не останется ни сил, ни времени для творческого, современного построения учебного процесса. Поэтому нужно объяснить родителям, что они на собраниях могут сами проголосовать, будут ли дети учиться с применением рабочих тетрадей или без них. Тогда не возникнет разговоров о каких-то поборах или о том, что в школах заставляют покупать учебные пособия. Важно составить протокол собрания и подписать его, это будет доказательством того, что решение принято добровольно.

Сейчас будущее за информационными технологиями, но к этому нужно приходить постепенно. Нельзя после тетрадей в клетку шагнуть сразу в космос. Для этого и разработаны рабочие тетради. Они являются тем самым переходным этапом, который нужен современному школьнику. Только качественное образование позволит нам воспитать грамотных профессионалов в той или иной сфере труда. А путь к качеству лежит через применение всех новинок, а не через возврат к прошлому.

В ТЕМУ

Фирма «Фолиант» предлагает родителям школьников поделиться своим мнением о том, как помогают детям рабочие тетради в усвоении нового материала. Как в вашем классе относятся к предложениям о покупке пособий? Как часто приходится слышать возражения, что покупка тетрадей — это пустая трата денег? Высказаться можно в письме, отправив его по адресу: 460000, Оренбург, ул. Терешковой 8А, каб. 7.

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