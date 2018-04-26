Около 70% работ завершены на стройплощадке школы на улице Северной

Сегодня ход строительства школы № 42 Вологды проинспектировали Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр города Сергей Воропанов . Объезд областной столицы и осмотр основных объектов они совершают в преддверии Градостроительного совета, который состоится сегодня.

На данный момент в школе на Северной выполняется внутренняя отделка, благоустройство территории. Строительство здания идёт строго по графику, на площадке работают375 человек. Закончить стройку планируется в середине лета. Задача, поставленная Губернатором, — 1 сентября 2018 года дети должны пойти в новую школу.

Напомним, в учебном заведении, которое возводится по казанскому проекту, смогут обучаться более 1200 детей. Это будет современное общеобразовательное учебное заведение с двумя бассейнами, спортивным и актовым залами, а также профильными кабинетами. На Градсовете будет обсуждаться вопрос о возможности выделения средств из областного бюджета на приобретение оборудования.

Напомним, сегодня в ходе объезда первые лица уже побывали на очистных сооружениях водоканала. Речь идет о реконструкции реагентного хозяйства в ближайшие годы.