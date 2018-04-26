Ещё
Около 70% работ завершены на стройплощадке школы на улице Северной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 70% работ завершены на стройплощадке школы на улице Северной 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня ход строительства школы № 42 Вологды проинспектировали Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр города Сергей Воропанов. Объезд областной столицы и осмотр основных объектов они совершают в преддверии Градостроительного совета, который состоится сегодня.
На данный момент в школе на Северной выполняется внутренняя отделка, благоустройство территории. Строительство здания идёт строго по графику, на площадке работают375 человек. Закончить стройку планируется в середине лета. Задача, поставленная Губернатором, — 1 сентября 2018 года дети должны пойти в новую школу.
Напомним, в учебном заведении, которое возводится по казанскому проекту, смогут обучаться более 1200 детей. Это будет современное общеобразовательное учебное заведение с двумя бассейнами, спортивным и актовым залами, а также профильными кабинетами. На Градсовете будет обсуждаться вопрос о возможности выделения средств из областного бюджета на приобретение оборудования.
Напомним, сегодня в ходе объезда первые лица уже побывали на очистных сооружениях водоканала. Речь идет о реконструкции реагентного хозяйства в ближайшие годы.
Вологда.рф: последние новости
Семь институтов появится на базе Вологодского госуниверситета Отходы в доходы превратили юные вологжане И. о. ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев: «Феодальная» раздробленность – причина проблем университета»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»31
Россиян оставят без торговых центров170
Трамп унизил Макрона73
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США187
Назван доход говорившей с Путиным звезды67
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение