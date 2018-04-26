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Образовательный комплекс «Юго-Запад» провел секцию научно-практической конференции с международным участием
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Образовательный комплекс «Юго-Запад» провел секцию научно-практической конференции с международным участием 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В период с 19 по 21 апреля в МПГУ проходила научно-практическая конференция с международным участием на тему «Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья», в которой приняли активное участие представители ОК «Юго-Запад»
В рамках работы конференции специалисты кафедры специальной педагогики и инклюзивного образования Образовательного комплекса организовали и провели на базе Московского педагогического государственного университета 21 апреля секционное заседание данной конференции на тему «Профессиональное образование и профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В работе секции приняли участие учителя-дефектологи, методисты, аспиранты, главные специалисты, магистранты, учителя-логопеды, педагоги по сенсорной интеграции, доктора и кандидаты педагогических наук, доценты и профессора, всего более 60 человек. Поднимались актуальные вопросы, связанные с практикой обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями различных нозологий.
Членом организационного комитета конференции и модератором секции выступил заведующий кафедрой специальной педагогики и инклюзивного образования Образовательного комплекса «Юго-Запад» Каташев Илья Александрович. В работе секции приняли активное участие и выступили с докладами 7 педагогогов нашего образовательного комплекса с различных образовательных площадок: Андреева М. А., Богданова Д. Б., Гудухина М. Н., Шипилова Я. И., Лисова Е. Ю., Бояркина Л. Н. В ходе этих выступлений освещались вопросы использования инновационных технологий в процессе организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ; организации комплексной психолого-педагогической работы в процессе профессионального образования; формирования и развития профессиональных интересов и склонностей у учащихся с ограниченными возможностями здоровья и др.
Присутствующие отметили высокую значимость и качество организации и проведения мероприятия, его интегрированную связь с практикой педагогического опыта образовательных организаций. Все выступающие были отмечены именными сертификатами участников.
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