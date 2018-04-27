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Самарские школы пока не будут переводить на пятидневку
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Самарские школы пока не будут переводить на пятидневку 

progorodsamara.ru 1 час назад
В школах Самарской области в ближайшее время не планируется вводить пятидневную систему обучения. Об этом в четверг, 26 апреля, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24» заявил глава региона Дмитрий Азаров.
Напомним, ранее с инициативой ввести в школах пятидневку выступил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Однако, по словам врио губернатора, сделать это пока нельзя.
— Этот вопрос требует серьезной проработки. Дело не в том, чтобы сделать субботу выходной, а в том, чтобы школьники учились в этот день дома. Пока нет методического обоснования для пятидневной учебной недели. Непонятно, как будет усваиваться школьный материал дистанционно. К тому же при сокращении одного дня учителя могут потерять в зарплате. Этот момент тоже нужно проработать, — сказал Дмитрий Азаров.
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