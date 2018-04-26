Малокомплектная школа: плюсы и минусы

СодержаниеШкола, в которой мало детейНедостатки обучения в малочисленной школе: нехватка ресурсов и общенияИнформация к размышлению для родителейМаленькие классы — интенсивные урокиСемейная атмосфераБезопасность ребенкаБольше времени с родителямиПолезные особенности обученияРежим дняВзвешивая плюсы и минусы

Какая школа считается малокомплектной? Стоит ли поддерживать существование таких школ? Справляются ли они со своей основной задачей — качественным образованием своих немногочисленных учащихся? MedAboutMe постарается разобраться в этом сложном и важном вопросе. Приглашаем присоединиться к разговору.

Школа, в которой мало детей

Малочисленной называют школу, в которой нет параллельных классов, а общее количество учеников невелико — до 40 школьников. Хотя по определению «Педагогического энциклопедического словаря» количество учеников в малокомплектной школе не превышает 15 человек.

Как правило, такие учебные заведения функционируют в сельских районах, причем достаточно отдаленных. Потому что, если поблизости есть другой населенный пункт с более укомплектованной школой, меньшую стремятся закрыть, учеников перевести в большую школу. Организация школьного транспорта обходится дешевле, чем содержание отдельного учебного заведения.

Идет ли это на пользу детям? И вообще, стоит ли беспокоиться о существовании маленьких школ, работающих для нескольких ребятишек?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя даже с точки зрения одной лишь экономики. С одной стороны, обучение ребенка в малочисленном учебном заведении обходится в несколько раз дороже, чем в обычной средней школе. С другой стороны, если не будет таких вот школ, небольшие деревни могут совсем опустеть, потому что трудоспособные родители еще сильнее будут стремиться уехать в большие города, где больше возможностей не только для трудоустройства, но и для выбора учебного заведения для образования ребенка. Сохранение сельских школ — один из факторов, имеющих значение для возрождения села.

Факт:

В соседней Финляндии о малочисленных школах очень заботятся. Существуют специальные правительственные программы, направленные на сохранение и развитие таких учебных заведений. Их не закрывают, даже если остается только один ученик.

Недостатки обучения в малочисленной школе: нехватка ресурсов и общения

Начнем, по традиции, с материальных трудностей, которые испытывают практически все небольшие школы.

Поскольку обучение каждого ученика обходится дороже, средств не хватает. В том числе и на зарплаты учителям. При этом нагрузка на преподавателя значительно возрастает: практически все учителя ведут по несколько предметов, попутно исполняя обязанности завхоза, библиотекаря, и т. д. Чтобы в таких условиях честно и с полной отдачей работать, нужно быть большим энтузиастом и самоотверженным человеком. Понятно, что на все школы — а их в России около 3 тысяч, — хороших учителей не хватает.

Нередко в здании малочисленной школы недостаточно кабинетов, нет спортивного и/или актового залов, да и сама постройка может нуждаться в серьезной реконструкции, на которую вечно не хватает средств.

Это трудно понять, но в 21 веке в некоторых школах, даже расположенных в регионах с суровым климатом, нет горячей воды, а туалеты для учеников расположены на улице. В холодных кабинках типа «сортир».

Директор школы с. Барабка Маргарита Соловьева:

В нашей школе нет не только спортивного и актового залов, но и теплого туалета. А зимы у нас в Сибири долгие и холодные. Ученикам приходится бегать по нужде по снегу до «будочки», и только представьте, как приходится трудно малышам — мало того, что успеть добежать, так еще и не запутаться в многочисленных зимних одежках. А девочкам-подросткам? Посещение такого туалета может серьезно отразиться на их здоровье, но это уже слишком деликатная тема.

Обращались уже и к главе района, и к депутатам, но денег на реконструкцию как не было, так и нет.

Но материальные проблемы — не единственная трудность. Малочисленность может негативно влиять на качество обучения: например, не все формы коллективной работы над материалом могут быть доступны. В малочисленных классах без одного/нескольких лидеров снижается мотивация у учеников, что негативно влияет на эффективность обучения.

Имеет также значение более низкий уровень образованности всего окружения, включая родителей.

Но стоит ли из-за всего этого сниматься с места и ехать в большой город, чтобы обеспечить детям «нормальное образование»? Ведь плюсов в небольшой школе тоже немало.

Информация к размышлению для родителей

Специалисты считают, что при всех имеющихся недостатках, малочисленная школа имеет много положительных качеств. Расположить их в порядке возрастания/убывания важности не представляется возможным, поэтому представим их простым списком.

Маленькие классы — интенсивные уроки

В городской школе нередко классы оказываются переполненными. Учителю приходится делить свое внимание между 35-38 учениками. И таких классов у преподавателя несколько.

В небольшой школе в классе может быть от 2 до 10-15 учеников, и никаких параллелей. Учитель может уделять каждому достаточно времени, видеть и понимать, как происходит усвоение учебного материала, варьировать план занятий, ориентируясь на индивидуальные потребности учеников.

У ребят нет возможности отвлекаться на уроках, потому что каждый находится постоянно в зоне внимания учителя. И это способствует эффективной работе, плодотворным занятиям.

Директор школы с. Барабка Маргарита Соловьева:

Такого внимания, как наши ученики, не получают дети в городских школах с классами по 30 человек. У нас на уроках не получится отсидеться, уткнувшись в телефон — дети все время при деле, вовлечены в процесс.

Семейная атмосфера

В маленьких населенных пунктах все друг друга знают. Учитель в курсе всего, происходящего в деревне: кто с кем подрался, кто в кого влюбился, у кого мать заболела и пришлось вместо уроков помогать по хозяйству. Нет проблем коммуникации с родителями учеников — все тут, можно хоть каждый день обмениваться информацией о поведении и успеваемости детей, держа руку на пульсе.

Ребята общаются не только на уроках, но и вне стен школы, они буквально растут вместе, и учатся, и шалят.

В небольших школах значительно реже дети сталкиваются с буллингом, травлей.

Безопасность ребенка

Безопасность в самом широком смысле — от более дружелюбной атмосферы в самой школе до безопасности по пути от дома до учебного заведения. Городской ребенок подвергается гораздо большей опасности даже при переходе оживленных улиц.

В деревне, в небольшом городке дети все время на виду. Отношения между людьми более открытые, ребенок может в случае необходимости обратиться за помощью к любому. А может и не обращаться — сами помогут. Да и структура преступности на селе иная, у детей гораздо меньше шансов стать жертвой случайного преступления на улице.

Больше времени с родителями

Порой родители стремятся переехать в город, чтобы сделать семью счастливее. Но на деле это оборачивается совсем иным.

Родителям приходится гораздо больше работать, чтобы обеспечить возросшие потребности семьи. Нередко — работать далеко и подолгу. В результате дети большую часть времени оказываются предоставленными сами себе, остаются один на один с городской жизнью и городскими соблазнами и опасностями.

Это не способствует укреплению семьи и отношений между поколениями.

Полезные особенности обучения

В малочисленных школах учитель нередко проводит урок одновременно у двух классов: у 1 и 2, у 3 и 5 и т. д.

Это позволяет старшим повторить уже пройденный материал, а младшим дает представление о том, что они будут изучать в следующих классах. Старшие могут помогать младшим усваивать информацию, одновременно закрепляя в памяти пройденное. Лучше всего усваивается и запоминается то, что ты однажды объяснял другим.

Разумеется, очень многое зависит от умения учителя правильно составить план таких совместных занятий и управлять вниманием учеников.

Обучение в сельской школе более практическое, если можно так сказать. Урок природоведения, зоологии и ботаники может происходить в ближайшем лесу, например, на поле, в саду или на ферме. Занятия физкультурой проводятся летом — на улице, зимой — на самой настоящей лыжне за околицей. А об уроках труда можно вообще не говорить: о труде ребятишки имеют далеко не умозрительное понятие.

Режим дня Деревенские дети больше спят, больше времени проводят на свежем воздухе и значительно меньше заняты компьютером и гаджетами. Да, это снижает уровень их информированности о модных тенденциях в одежде, о новых компьютерных играх, новинках технологии, а также о наркотиках, половой свободе, всевозможных «синих китах» и другом подобном.

Родители, выбирающие для детей престижную школу и готовые каждый день возить в нее детей через половину большого города, нередко забывают, что тем самым вносят в жизнь ребенка дополнительные негативные факторы. Один из них — потеря времени, проведенного в пути. Утром это означает потерю времени сна, днем — времени для игр, прогулок. И одновременно долгая дорога увеличивает риски, связанные с транспортом и ДТП.

Взвешивая плюсы и минусы

Конечно, никто не станет убеждать в том, что маленькая школа на полтора десятка учеников, расположенная в глуши на задворках цивилизации — абсолютная ценность, а сельское образование — безусловное благо. Это не так, и не стоит кривить душой.

Но не так уж плохо учат детей в небольших сельских школах. Немодно одетая учительница способна учить ребенка русскому языку, математике, географии, физике качественно и успешно — хотя бы потому, что у нее есть возможность работать с каждым индивидуально.

Интернет есть практически везде, соответственно, доступ к информации неограниченный. При желании ребенок может получать весьма качественное образование, потому что сама по себе городская школа не дает гарантий качества обучения.

Если родители обдумывают вопрос переезда в большой город ради обучения детей, им стоит как следует взвесить все плюсы и минусы этого шага. Однозначного ответа нет и быть не может.

В России до сих пор много малокомплектных школ — около 3000. Это часть государственной системы образования, и недооценивать роль таких учебных заведений нельзя. Именно в таких школах получают образование те, кто пополнит ряды тружеников сельскохозяйственного производства, окажет влияние на развитие села, уровень его культуры, а в конечном итоге — и на его сохранение.

Массовая ликвидация сельских школ началась в 90-е годы прошлого века, и процесс все еще продолжается. Позитивной эту тенденцию назвать нельзя. Практика укрупнения сельских учебных заведений, начавшаяся еще в ХХ веке, привела к усилению миграции сельских жителей, опустению деревень и, в конечном итоге, падению сельскохозяйственного производства.

Легко понять, что проблемы, с которыми сталкивается сегодня малокомплектная сельская школа, выходят за рамки вопроса сохранения одного из типов учебных заведений, и становятся проблемой общенациональной, тесно связанной с перспективами развития России.

Сельская школа должна стать носителем культуры, источником современных знаний для тех, кому предстоит жить и работать в сфере сельского хозяйства, формировать новую идеологию — идеологию качественной жизни вдалеке от мегаполисов.

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