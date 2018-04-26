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Медиацентр ПетрГУ победил во Всероссийском конкурсе
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Медиацентр ПетрГУ победил во Всероссийском конкурсе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Команда ПетрГУ стала лучшей сразу в двух номинациях: «Эксперт года» и «Профи».
Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза РФ — 2018», который проводится издательством «Аккредитация в образовании» с целью повышения уровня информационной открытости системы образования, для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.
По результатам конкурса команда Медиацентра ПетрГУ стала победителем сразу в двух номинациях: «Эксперт года» и «Профи», сообщает пресс-служба ПетрГУ.
Всего в конкурсе приняли участие больше 400 российских вузов. Пресс-службы 98 университетов страны стали лауреатами. Среди базовых критериев оценки — частота публикаций, качество и целевой диапазон. В разрезе номинаций также учитывалась тематика новостного потока.
По материалам: ptzgovorit.ru
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