Медиацентр ПетрГУ победил во Всероссийском конкурсе

Команда ПетрГУ стала лучшей сразу в двух номинациях: «Эксперт года» и «Профи».

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза РФ — 2018», который проводится издательством «Аккредитация в образовании» с целью повышения уровня информационной открытости системы образования, для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.

По результатам конкурса команда Медиацентра ПетрГУ стала победителем сразу в двух номинациях: «Эксперт года» и «Профи», сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Всего в конкурсе приняли участие больше 400 российских вузов. Пресс-службы 98 университетов страны стали лауреатами. Среди базовых критериев оценки — частота публикаций, качество и целевой диапазон. В разрезе номинаций также учитывалась тематика новостного потока.