Два учителя британской школы занялись сексом на глазах у ученика и все отрицали

44‐летняя учительница английского Джудит Рамсдейл и 42‐летний учитель химии Пол Блэнд решили поразвлечься на каникулах и заняться сексом в учебном заведении в Россендейле. Но все пошло не по плану, когда в класс зашел ученик. Историю публикует The Sun.

Учителя знали, что на каникулах дети не заходят в учебное заведение, поэтому решили заняться любовными утехами на парте в школе. В какой-то момент в класс зашел ученик и увидел происходящее.

Он тут же побежал рассказывать обо всем учителям и родителям. Они обсудили эту ситуацию в социальных сетях.

В то же время участники полового акта все отрицали — ведь они оба имеют семьи. В любом случае, из-за скандала педагогам пришлось уволиться из школы — их зафиксировала камера видеонаблюдения.

Вероятно, эти учителя не получают должного удовлетворения дома, поэтому и решили попробовать что-то новенькое. Ранее ученые выяснили, как нерегулярный секс влияет на здоровье.