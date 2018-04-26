Яркие источники света на школьном здании заменят не менее мощные

В школе № 1324, учебный корпус «Сеченовский», установили дополнительные лампы, освещающие пришкольную территорию. Но они оказались слишком яркими и мешают жителям окрестных домов.

Житель района Новогиреево Алексей Волков сообщает, что осветительное оборудование, установленное на школьном здании по адресу: улица Фрязевская, дом 5, обладает слишком большой мощностью. В темное время суток чересчур яркие лампы светят прямо в окна домов, стоящих напротив школы, мешая спать детям и взрослым.

Житель района Новогиреево попросил администрацию школы заменить осветительные приборы на корпусе здания на менее мощные.

Администрация школы с пониманием отнеслась к недовольству жителей окрестных домов. Руководство школы принесло извинения за доставленные неудобства. Директора школы Татьяна Крымова пообещала в ближайшее время скорректировать наружное освещение прилегающей территории учебного корпуса школы № 1324.