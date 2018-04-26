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О развитии школы №878 рассказали на родительских собраниях
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О развитии школы №878 рассказали на родительских собраниях 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Родительские собрания «Перспективы развития школы» прошли в общеобразовательной организации №878. Встреча с мамами и папами состоялись 24 и 26 апреля.
— Школа № 878 сегодня — это крупный образовательный комплекс, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Заместитель директора Вера Петрина, — В наших 14 зданиях получают образование 3 700 обучающихся. Сегодня результаты работы нашей школы стали прозрачными и публичными. А самое главное — виден результат. По итогам 2017 года школа получила грант мэра Москвы в сфере образования. На 2018-2019 учебный год педагогический коллектив поставил перед собой амбициозные, но вполне достижимые задачи: внедрение городских проектов «Инженерный класс в московской школе», «Математическая вертикаль», «Эффективная начальная школа».
К слову, проект «Инженерный класс» позволит школьникам 10-11 классов получить серьезное предпрофессиональное образование в востребованных на сегодня инженерных специальностях. Что касается программы «Математическая вертикаль», которая рассчитана на учеников 7-9 классов, то она предоставляет детям возможность серьезной математической подготовки на уровне основного общего образования.
Проект «Эффективная начальная школа» предназначена для ускоренного прохождения программы начальной школы в течение трех лет.
— Педагоги школы являются активными участниками и получателями гранта проекта «Московская электронная школа», — добавляет Петрина. — В школе развивается инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья, расширяется спектр дополнительного образования.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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