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Минобрнауки РД объявил конкурс для учителей с вознаграждением в 200 тыс. рублей
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Минобрнауки РД объявил конкурс для учителей с вознаграждением в 200 тыс. рублей 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Минобрнауки РД объявил конкурс для учителей с вознаграждением в 200 тыс. рублейМинистерство образования и науки Дагестана объявило конкурс для учителей региона, в котором победители получат денежное вознаграждение.
Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования». 31 победитель получит вознаграждение по федеральной квоте Минобрнауки РФ в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку на участие можно до 10 мая. Также необходимо представить в конкурсную комиссию региона портфолио с достижениями на профессиональном поприще, учитывая конкурсные требования,
По будням, с 13 до 17 часов, желающие принять участие могут обратиться по адресу: г. Махачкала, ул. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159, Дагестанский институт развития образования, кабинет №110.
Фото: pixbay.com
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