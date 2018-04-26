Минобрнауки РД объявил конкурс для учителей с вознаграждением в 200 тыс. рублей

Минобрнауки РД объявил конкурс для учителей с вознаграждением в 200 тыс. рублейМинистерство образования и науки Дагестана объявило конкурс для учителей региона, в котором победители получат денежное вознаграждение.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования». 31 победитель получит вознаграждение по федеральной квоте Минобрнауки РФ в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку на участие можно до 10 мая. Также необходимо представить в конкурсную комиссию региона портфолио с достижениями на профессиональном поприще, учитывая конкурсные требования,

По будням, с 13 до 17 часов, желающие принять участие могут обратиться по адресу: г. Махачкала, ул. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159, Дагестанский институт развития образования, кабинет №110.

Фото: pixbay.com