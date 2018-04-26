«Люблю старшеклассников за то, что дают расслабиться»

— Когда я услышала свое имя, что я абсолютный победитель, это был какой-то взрыв, — делится Марина Викторовна. — Когда ты находишься внутри конкурса, не понимаешь, все ли у тебя в порядке. Страшно на сцене, когда тебе задают вопрос: люди — как рыбы, которые губами шевелят, а звуков не слышно. Это внутреннее состояние паники каждый день. Хорошо, что их было всего четыре! Последний день — самый тяжелый. Я не была уверена, что выиграю, многие проявили себя очень хорошо. Четверо моих соперников, которые стали лауреатами регионального конкурса, — очень талантливые, одаренные учителя с глубокими знаниями. Но почему-то все были уверены в моей победе. Кроме меня.

По ее словам, после первых мгновений безграничного счастья она почувствовала огромную ответственность: через несколько месяцев нужно представлять Новосибирскую область на всероссийском конкурсе.

— Мне безумно хочется, чтобы наш регион получил этого самого пеликана — символ конкурса «Учитель года», и мы стали первыми, потому что еще не было ни одного победителя из нашей области. И самое важное, что для меня настал этап, когда я столько узнаю нового при подготовке к всероссийским соревнованиям. Я очень благодарна за это жюри, которое меня выбрало, — говорит педагог.

«Адресные» сны Марина Прохорова в детстве мечтала быть учителем, но не больше, чем другие дети, которые перебирают в своих маленьких головках профессии от врача до космонавта. Поэтому, когда стала взрослой, поступила в НГТУ, на факультет автоматики и вычислительной техники.

— После третьего курса я уже работала в школе, помогала как технический специалист, — вспоминает Марина Викторовна. — Директор, видимо, разглядел во мне что-то и предложил работать учителем. Я, конечно, испугалась, потому что мне было всего двадцать лет и опыта никакого. К счастью, когда оканчивала магистратуру, у нас был предмет «педагогика», несколько семестров изучали, как преподавать. Остальное со временем наработалось.

Учениками двадцатилетней Марины стали дети 16–17 лет. Но у нее никогда не было проблем с дистанцией: школьники всегда понимали, что перед ними учитель.

— Я не знаю, как это случилось. Видимо. какая-то магия. Дети меня не воспринимали как девочку, которую можно не слушать, — признается 33-летний педагог. — Спустя годы мои первые выпускники сказали: «Было видно, что вы не понимали, что происходит». Вероятно, меня вела интуиция. Но страха никогда не было, потому что я хорошо знала предмет и у меня была цель передать эти знания детям.

Марина Прохорова любит работать с учениками 10–11-х классов, с ребятами, в которых уже ясно обрисовались личности. Она говорит, что порой видит «адресные» сны — как объясняет какому-нибудь своему одаренному ученику, способному стать отличным программистом, что он ошибается, выбирая другую профессию.

— Я считаю, что в способностях к информатике имеет значение визуальный способ восприятия и логика. Но даже дети с другим складом, но трудяги могут достичь результата — все зависит от цели. Если хочешь стать программистом — станешь.

«Это не мужики, это дети наши»

Безусловно, нынешние дети отличаются от тех, что были лет двадцать назад, признается Марина. Они не могут спокойно отсидеть 40 минут, решая задачи из учебника. Сегодня такой урок провалится. Личность учителя должна настолько захватывать детей, чтобы они были готовы постоянно что-то делать. В этом смысле информатика — благодатный предмет: в любой момент можно сменить вид деятельности.

— Дети теперь не почемучки, а «зачемки», — говорит педагог. — Это общая тенденция у школьников: зачем знать, если это не пригодится на ЕГЭ? Я борюсь с таким отношением. К сожалению, понимание того, что учиться надо не ради сдачи теста, а ради знаний, появляется только на первом курсе института. Они приходят и благодарят за это.

Муж Марины — в прошлом тоже педагог, учитель английского языка. Женаты они три года. Познакомились в Санкт-Петербурге , куда приехали с клубом молодых учителей.

— Один из моих первых выпускников был у меня свидетелем на свадьбе, настолько стал близок, — рассказывает Марина Викторовна. — Первые мои ученики уже совсем взрослые, обзавелись семьями, приобрели профессии. Есть ребята, которые недавно окончили вуз, но приходят в лицей, чтобы просто поздороваться. Некоторые настолько изменились, стали огромные, накачанные, что педагоги, которые их не знают, говорят: «К вам какие-то мужики пришли». Я отвечаю: «Это не мужики, это дети наши». Когда объявили о моей победе, видимо, был выпуск новостей — я получила сообщения в социальных сетях от детей, которых не видела лет десять. Мне так было приятно, что они помнят! Более того, они сказали, что в школу заходили, но их не пустила охрана. Я очень люблю эти теплые отношения с детьми, эту духовную, эмоциональную связь. Наверное, это самое ценное, что остается после того, как дети уходят из школы.

Учитель — не раб ученика

Лучший педагог нашего региона считает, что подход к образованию как к услуге — весьма распространенная ныне, но страшная практика. На самом деле учитель — не раб ученика, родителей, руководства, он — личность, которая является проводником молодого поколения к знаниям и нравственности. Об этом же заявлял в одном из своих выступлений патриарх Кирилл.

— Конечно, педагог должен нести не только знания. Это и воспитатель нравственных, духовных качеств в детях. На конкурсе я давала урок, где мы изучали, как можно обмануть в Сети, как можно хитро представить информацию. В конце я задала вопрос: зачем это знать? И дети ответили: чтобы не обмануться самим. Этические вопросы поднимаются часто, так и должно быть. И учитель каждым своим уроком воспитывает. Конечно, он сам является примером нравственности. Профессия учителя — это не про деньги, уж точно, — уверена Прохорова.

Приходится педагогу порой быть детям другом или психологом. По признанию Марины, она не может не вмешиваться, если видит, что у ребенка какие-то проблемы. Недавно, например, ей удалось разрешить конфликт между ученицами, которые три года были близкими подругами, а потом перестали друг с другом разговаривать.

— Я потратила несколько недель, чтобы вернуть их дружбу, — рассказала учитель. — Разговаривала отдельно с каждой и с ними вместе. Сейчас девочки общаются, я этому очень рада. Потому что общение между людьми очень ценно. Есть такие педагоги, с которыми дети делятся душевными переживаниями. Маме не всегда они могут рассказать. Услышать ребенка может любой взрослый. Вопрос в том, кому он доверится. Главное — захотеть взять на себя этот труд, этот груз. Не делать вид, что не замечаешь. Есть такое понятие — буллинг. Это травля какого-нибудь ребенка в коллективе. Я не приемлю этого. Если у меня на уроке есть ученик, которого не хотят слушать, закатывают глаза, я не притворяюсь, что не вижу. Я говорю с детьми об этом. Нравственность должна проявляться на каждом уроке, и не важно, что это за урок, литература или информатика. Ценность общения людей — этому всегда должен учить учитель.

На прощание Марина Прохорова рассказала о своем профессиональном кредо. Прежде всего, считает педагог, надо быть интересной личностью. Знать, как поддержать интерес к себе.

— Малышам достаточно любви, — делится Марина Викторовна, — среднему звену школы нужна отметка, а старшему — личность. Я хочу оставаться той самой личностью, и я люблю старшеклассников за то, что они не дают расслабиться.