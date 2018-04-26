Антверпенскую академию искусств раскритиковали за жесткие методы обучения 

В Королевской академии изящных искусств в Антверпене 21 марта случилась трагедия: студент третьего курса факультета дизайна одежды покончил жизнь самоубийством. Некоторые из его окружения среди возможных причин назвали депрессию, связанную с учебой. Издание Business of Fashion связалось с несколькими студентами и выпускниками, которые рассказали о своей учебе в Академии. Антверпенская школа моды известна во всем мире своей интенсивной программой и сильными выпускниками, но один из студентов так выразил свое мнение об учебе: «Есть разница между конструктивной критикой и манипуляциями. У профессоров благие намерения, они хотят подтолкнуть студентов к лучшему, но в итоге атмосфера в Академии получается эмоционально разрушительной». Другой ученик рассказал, что у многих во время учебы развивается депрессия и наркомания. Еще студенты говорят о психологическом давлении, культурной нетерпимости (по словам азиатских студентов, их просили называть прозвища вместо имен, чтобы «было легче запомнить») и о том, что «школа напоминает культ». Академия отрицает предъявленные обвинения. Но Йохан Пас, недавно назначенный декан Академии, сообщил, что прислушается к ученикам и исследует слабые стороны текущей программы обучения, чтобы решить проблемы.