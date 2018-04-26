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По Кремлевской пройдет марш Победы
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По Кремлевской пройдет марш Победы 

Казанский Портал 2 часа назад
Завтра, 27 апреля, в Казани пройдет студенческий марш. Он приурочен к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Шествие возглавит ректор КФУ Ильшат Гафуров. В строю будут не только студенты, но и преподаватели и выпускники университета. Около 5 000 человек пройдут по улице Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания КФУ, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие начнется на площади перед Кремлем. Представители руководства Татарстана, исполкома Казани и КФУ возложат цветы к памятнику Джалилю.
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