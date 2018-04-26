Reuters выпустил третий ежегодный рейтинг инновационных вузов Европы

ЛОНДОН (LONDON), 25 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Политическая нестабильность может быть причиной резкого смещения европейских центров инноваций. К такому заключению пришли составители третьего ежегодного рейтинга Reuters «Топ 100: самые инновационные вузы Европы». Данный рейтинг выявляет и оценивает образовательные учреждения, вносящие самый большой вклад в развитие науки, изобретение новых технологий и содействие росту глобальной экономики.

Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в суммарных изменениях рейтинга вузов каждой конкретной страны: 23 немецких университета в этом году поднялись на 23 пункта — больше, чем какая-либо другая страна. Швейцария заняла второе место по темпам роста: пять здешних вузов поднялись на восемь строчек в рейтинге. Великобритания же, напротив, продемонстрировала резкий спад: 21 местный университет опустился в общей сложности на 35 пунктов.

Новый рейтинг дает основания полагать что, невзирая на тот факт, что до выхода Британии из состава ЕС — так называемого «Brexit», — остался ещё почти год, европейское научное сообщество уже сворачивает свою деятельность в Туманном Альбионе, отдавая предпочтения учреждениям на континенте. Проведенное в феврале 2018 года исследование, результаты которого были опубликованы Британским центром международного высшего образования, показывает, что многие немецкие ученые рассматривают Brexit как «преимущество» и надеются использовать его для привлечения британских исследователей в вузы Германии . Ученые Великобритании, в свою очередь, сообщают, что местные молодые специалисты со степенью кандидата наук не стремятся к трудоустройству на территории страны, а вместо этого отдают предпочтение ЕС или США

Согласно рейтингу, по мере приближения даты официального выхода ситуация может ухудшиться: исследование, проведенное School of International Futures для Британского королевского общества в ноябре прошлого года, описывает возможный вариант развития событий, предполагающий жесткую конкуренцию между вузами за уменьшающийся пул квалифицированных сотрудников, сворачивание проектов, ранее финансировавшихся ЕС, сокращение числа приглашений к участию в консорциумах и конференциях для местных исследователей, а также ограничение зарубежного сотрудничества. Аналогичным образом, европейские предприятия, финансирующие академические исследования, могут отдать предпочтение вложению средств в собственном регионе во избежание дополнительного налогообложения и бюрократических проволочек, которые будут возникать при сотрудничестве с британскими учреждениями после Brexit.

Самым инновационным университетом Европы вот уже третий год подряд признается Лёвенский католический университет ( Бельгия ). Нидерландоязычный вуз, базирующийся в бельгийской части Фландрии, был основан в 1425 году папой Мартином V и с тех пор неизменно служит источником большого количества важных изобретений.

На патентные заявки ученых этого университета часто ссылаются другие ученые — как из академических кругов, так и из частного сектора промышленности. Это один из ключевых критериев рейтинга Reuters, составленного совместно с международной информационной компанией Clarivate Analytics, предоставляющей надежные аналитические сведения. Кроме того, основу рейтинга также составляют такие сведения, как число патентных заявок, получаемые из базы Derwent Innovation, и частота цитирования в научных статьях согласно данным Web of Science.

В целом, сегмент «элиты» среди самых инновационных вузов Европы с прошлого года не претерпел значительных изменений. Имперский колледж Лондона и Кембриджский университет вот уже третий год подряд сохраняют за собой второе и третье место соответственно.

Прочие ведущие вузы Европы просто кое-где поменялись местами: например, Федеральная политехническая школа Лозанны (поднялась на одну строчку, заняв четвертое место), Университет Эрлангена-Нюрнберга (занял пятое место, поднявшись с шестого) и Мюнхенский технический университет (опустился на две строчки — до шестого места).

Чтобы узнать больше о рейтинге «Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities» (Топ 100: самые инновационные вузы Европы), в том чтобы ознакомиться с подробной методологией и кратким описанием вузов, посетите веб-сайт www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.

Reuters Toп 100: самые инновационные вузы Европы

Рейтинг

Страна

Лёвенский католический университет

Бельгия

Имперский колледж Лондона

Великобритания

Кембриджский университет

Великобритания

Федеральная политехническая школа Лозанны

Швейцария

Университет Эрлангена-Нюрнберга

Германия

Мюнхенский технический университет

Германия

Манчестерский университет

Великобритания

Мюнхенский университет

Германия

Датский технический университет

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Швейцария

Университетский колледж Лондона

Великобритания

Делфтский технический университет

Цюрихский университет

Швейцария

Оксфордский университет

Великобритания

Базельский университет

Швейцария

Университет Монпелье

Лейденский университет

Нидерланды

Университет Пьера и Марии Кюри — Париж 6 Франция

Университет Париж-Декарт — Париж 5 Франция

Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла

Германия

Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга

Германия

Свободный университет Берлина

Германия

Технический университет Эйндховена

Нидерланды

Университет Фрайбурга

Германия

Университет Париж-юг — Париж 11 Франция

Берлинский медицинский университет «Шарите»

Германия

Берлинский университет имени Гумбольдта

Германия

Гренобльский университет

Франция

Дрезденский технический университет

Германия

Франция

Германия

Университет Осло

Гентский университет

Бельгия

Бирмингемский университет

Великобритания

Университет Лион I им. Клода Бернара

Франция

Великобритания

Лондонский университет королевы Марии

Великобритания

Королевский колледж Лондона

Великобритания

Берлинский технический университет

Германия

Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена

Германия

Страсбургский университет

Франция

Брюссельский свободный университет

Бельгия

Копенгагенский университет

Дания

Миланский технический университет

Эдинбургский университет

Великобритания

Гренобльский технический институт

Франция

Брюссельский свободный университет (VUB)

Бельгия

Утрехтский университет

Нидерланды

Политехническая школа

Франция

Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте

Германия

Университет Париж-Дидро — Париж 7 Франция

Вестфальский университет имени Вильгельма

Германия

Кардиффский университет

Великобритания

Лувенский католический университет

Бельгия

Высшая медицинская школа Ганновера

Германия

Роттердамский университет Эразма

Нидерланды

Амстердамский университет

Нидерланды

Университет Данди

Великобритания

Университет Экс-Марсель

Франция

Лестерский университет

Великобритания

Саарский университет

Германия

Университет Шеффилда

Великобритания

Тюбингенский университет Эберхарда и Карла

Германия

Венский технический университет

Миланский университет

Италия

Университет Поля Сабатье — Тулуза III Барселонский университет

Саутгемптонский университет

Великобритания

Штутгартский университет

Германия

Вюрцбургский университет

Германия

Университет Лотарингии

Франция

Женевский университет

Швейцария

Университет Твенде

Нидерланды

Франция

Ньюкаслский университет

Великобритания

Гронингенский университет

Нидерланды

Нантский университет

Франция

Ноттингемский университет

Великобритания

Римский университет «Сапиенца»

Италия

Университет Ренн 1 Франция

Сент-Эндрюсский университет

Великобритания

Орхусский университет

Дания

Университет Суррея

Великобритания

Льежский университет

Бельгия

Политехнический университет Каталонии

Испания

Йенский университет имени Фридриха Шиллера

Германия

Ирландский национальный университет в Корке

Ирландия

Ягеллонский университет

Университет Аалто

Боннский университет

Германия

Автономный университет Барселоны

Испания

Маастрихтский университет

Нидерланды

Дармштадтский технический университет

Германия

Антверпенский университет

Бельгия

Франция

Уорикский университет

Великобритания

Политехнический университет Валенсии

Испания

Университет Валенсии

Испания

Reuters

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