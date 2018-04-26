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В ОГУ имени Тургенева пройдёт День абитуриента
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В ОГУ имени Тургенева пройдёт День абитуриента 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
Орловский государственный университет 29 апреля приглашает выпускников школ в гости, сообщает пресс-служба вуза.
Обнародована программа мероприятий, которые пройдут в университете в рамках Дня абитуриента:
С 10:00 до 11:00 пройдёт интерактивные площадки институтов и факультетов. Все факультеты и институты ОГУ имени И. С. Тургенева соберутся на интерактивной выставке-презентации. У школьников будет возможность пообщаться с руководителями и преподавателями институтов и факультетов и задать им вопросы.
В 11 часов с приветствием к гостям обратится ректор ОГУ Ольга Пилипенко. С 11.15 до 11.55 ответственный секретарь Приемной комиссии Константин Ререкин расскажет о правилах приема в 2018 году и ответит на все актуальные вопросы, связанные с приёмной кампанией.
С 12.00 до 13.00 пройдёт мастер-классы по актуальным вопросам ЕГЭ, где председатели и члены региональных предметных комиссий расскажут о типовых ошибках ЕГЭ.
Телефон для справок: (84862) 43-27-40.
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