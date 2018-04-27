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Учащиеся школы № 45 приняли участие в X ежегодной конференции «Энергетика России»
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Учащиеся школы № 45 приняли участие в X ежегодной конференции «Энергетика России» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Ученики государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа №45 имени Л. И. Мильграма» и средней школы № 8 г. Когалыма приняли участие в X ежегодной конференции «Энергетика России».
Цель конференции — показать учащимся, что обеспеченность страны энергетическими ресурсами — базовое условие для принятия крупных решений, а развитие науки способствует своевременной модернизации производства, совершенствованию методов энергосбережения и экологичности энергетической сферы.
В роли экспертов по проблемам и перспективам энергетической отрасли России выступали: старший менеджер — заместитель начальника Управления оценки и развития персонала ПАО ЛУКОЙЛ Е. Б. Шевчишин преподаватель факультета Международного энергетического бизнеса ГРУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Д. О. Тыртышова и доцент кафедры СУТЭК Н. В. Попадько учителя Гимназии №45: учитель физики Д. Л Балдина, учитель географии И. К. Швецова, учителя ИКТ Е. В. Лемешко, С. Н. Бабушкина
Для учеников 8-х классов в рамках программы были организованны экскурсии в Музей «Лукойла» и Музей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
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