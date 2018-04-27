Учащиеся школы № 45 приняли участие в X ежегодной конференции «Энергетика России»

Ученики государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа №45 имени Л. И. Мильграма» и средней школы № 8 г. Когалыма приняли участие в X ежегодной конференции «Энергетика России».

Цель конференции — показать учащимся, что обеспеченность страны энергетическими ресурсами — базовое условие для принятия крупных решений, а развитие науки способствует своевременной модернизации производства, совершенствованию методов энергосбережения и экологичности энергетической сферы.

В роли экспертов по проблемам и перспективам энергетической отрасли России выступали: старший менеджер — заместитель начальника Управления оценки и развития персонала ПАО ЛУКОЙЛ Е. Б. Шевчишин преподаватель факультета Международного энергетического бизнеса ГРУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Д. О. Тыртышова и доцент кафедры СУТЭК Н. В. Попадько учителя Гимназии №45: учитель физики Д. Л Балдина, учитель географии И. К. Швецова, учителя ИКТ Е. В. Лемешко, С. Н. Бабушкина

Для учеников 8-х классов в рамках программы были организованны экскурсии в Музей «Лукойла» и Музей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.