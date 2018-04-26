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Кубанский вуз отправит на ЧМ говорящих на трех языках студентов
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Кубанский вуз отправит на ЧМ говорящих на трех языках студентов 

ТАСС 26 минут назад
КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Более 40 студентов Кубанского государственного университета (КубГУ) стали волонтерами оргкомитета чемпионата мира по футболу в городах, принимающих матчи. Среди них есть те, кто говорит на испанском, французском, китайском и других языках, сообщил ТАСС проректор вуза по воспитательной работе и социальным вопросам Николай Редькин.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт— Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. На спортивных базах в Краснодарском крае будут проживать шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).
"В общей сложности у нас более 40 студентов — есть те, кто едет волонтером, а есть те, кто едет именно работать. Понятно, что из языков есть английский, но есть ребята испаноговорящие, есть знающие китайский язык, есть итальянский, французский, немецкий", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что студенты КубГУ будут работать в Сочи, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Им предстоит выполнять самые разные задачи: помогать зрителям на стадионах, заниматься аккредитацией, встречать приезжающих на вокзале и другое.
Помимо учащихся профильных факультетов (романо— германской филологии, международных отношений) волонтерами стали также будущие экономисты и журналисты, студенты геолого-географического факультет и других.
По данным вуза, еще один волонтер-преподаватель будет работать в Самаре. Кроме того, около 20 человек войдут в число городских волонтеров, которые будут помогать гостям Краснодара.
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