В Ярославле подвели итоги конкурса лучших практик дуального обучения

Подведены итоги конкурса лучших практик взаимодействия образовательных организаций и предприятий Ярославской области в рамках организации практико-ориентированного (дуального) обучения. Он был организован департаментом образования региона совместно с ассоциацией «Экономический совет Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)».

— Залог успешного развития экономики нашего региона — обеспечение высококвалифицированными кадрами, — отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков . — Дуальное образование — способ объединения усилий образовательных организаций и потенциальных работодателей. Такое взаимодействие фактически является гарантом успеха: с одной стороны, качественная подготовка кадров, а с другой — работодатель получает именно того специалиста и именно в ту часть производства, в которую нужно.

Важность дальнейшего развития дуальной подготовки отмечена в стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Планируется, что к 2025 году реализовывать программы дуального образования будет более половины колледжей.

Сейчас на территории региона существует 17 дуальных групп, объединяющих образовательные организации среднего профессионального и высшего образования и предприятия области. В конкурсе приняли участие 13 из них. Победителем конкурса стала группа — Любимский аграрно-политехнический колледж и сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково».

— Самый главный плюс для учебного заведения в том, что у нас повысилось качество подготовки выпускников. И у нас теперь конкурс при наборе студентов, к нам идут охотно, — отметил директор колледжа Алексей Дмитриев

По системе дуального обучения здесь готовят мастеров сельскохозяйственного производства, трактористов-машинистов, управляющих сельской усадьбой и специалистов по эксплуатации и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Начиная с третьего курса студенты отправляются на практику на предприятие-партнер.

— Условия здесь замечательные, кормят здорово! Работа пыльная, конечно, но не сильно, — рассказал студент 3-го курса Любимского аграрно-политехнического колледжа Олег Орлов . — Нам дают разные задания: кто работает непосредственно в коровниках, кто ремонтом занимается. Все-таки на практике больше совершенствуешься в профессии, чем только получая теоретические знания.

— Программу дуального образования мы начали в 2015 году, — рассказал генеральный директор ОАО «СХП „Вощажниково“ Сергей Негляд. — За это время на нашем предприятии прошли практику более 125 студентов, 33 из них мы приняли на работу. В основном они занимаются сельскохозяйственной техникой. Сначала работают с наставником, он их обучает. Техника у нас импортная, дорогостоящая, сложная, но тем не менее ребята справляются. Мы выделяем более грамотных, тех, кто стремится к этой работе, и в первую очередь предоставляем им рабочие места.

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