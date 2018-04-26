Лучшие учителя кубанских школ получат по двести тысяч

В кубанской столице объявили начало очного этапа конкурса среди учителей школ. Конкурсантам предстоит показать свои навыки в организации условий для работы с различными категориями учеников в системе урочной и внеурочной деятельности.

Известно, что конкурс начался еще 24 апреля на базе краевого Института развития образования. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края

В начавшемся конкурсе принимают участие 151 учитель. Им предстоит в ходе состязания показать свои навыки и умения.

Старания педагогов будут оценивать лучшие директора школ Краснодарского края, представители общественных и профессиональных объединений, представители краевой организации Профсоюза работников народного образования, победители конкурса прошлых лет.

По итогам конкурса жюри придется выбрать лишь 47 победителей. Каждый из педагогов получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

По информации министерства образования, науки и молодежной политики Кубани, средства на поощрение лучших учителей будут выделены из федерального бюджета по указу президента РФ Владимира Путина

Отметим, что в этом году на Кубани проводили ежегодный конкурс среди педагогов, преподающих кубановедение. Победителем стала учитель начальных классов с девятилетним педагогическим стажем Татьяна Коржавина.