Распределение после вуза: а как же бесплатное образование?

Выпускникам вузов, возможно, вскоре придется отрабатывать затраты бюджета на их обучение в госучреждениях.

По крайней мере, так будет, если власти одобрят законопроект депутата Госдумы , единороса Сергея Вострецова , который предлагает вернуть советскую систему распределения студентов на работу: по мнению депутата, отсутствие опыта затрудняет процесс трудоустройства для выпускников многих российских вузов, а распределение позволило бы обеспечить их местами в госучреждениях.

Если эта инициатива будет одобрена, то вузовским бюджетникам придется работать на государство ровно столько, сколько они учились: бакалаврам — четыре года, специалистам — 5–6 лет, а магистрам — два года.

Выпускников будут направлять туда, где не хватает специалистов: в поликлиники, школы, на предприятия (в том числе в регионы). Поначалу, конечно, молодой учитель или инженер едва ли сможет рассчитывать на повышенную зарплату. Но так ведь и устроившись сам, он ее едва ли получит.

— С одной стороны это, конечно, важное нововведение, но скорее негативное, — считает генеральный директор образовательной платформы Changellenge Андрей Алясов. — Во-первых, с распределением мест мы возвращаемся в эпоху Советского Союза — по сути, откатываемся назад. Нынешняя система все же является примером настоящего рынка: лучшие школьники поступают не просто в вузы, но и на бюджетные места, а далее перед ними открывается огромный мир, в котором лучшие выпускники университетов выбирают то, что им необходимо. Это, на мой взгляд, правильная система.

Во-вторых, зачастую работа в госструктурах и госучреждениях едва ли является лучшим стартом для начала карьеры, потому что там не построены социальные лифты, там меньше образовательных возможностей. Вообще в госучреждениях возможностей для молодежи куда меньше, чем в частных компаниях, — говорит Алясов. — Поэтому я считаю неправильным заранее ограничивать возможность развития карьеры для студентов-бюджетников (а большинство из них — это очень талантливые ребята).

Кроме того, эксперт уверен, что предложение депутата Госдумы Вострецова проблему не решит, потому что хорошие выпускники найдут способ не идти работать по контракту. А многие из тех, кто в итоге может попасть в госструктуры, могут быть далеко не лучшими специалистами в своей отрасли. И кому будет хуже? Госучреждениям.

Между тем в случае, если инициатива будет принята и в России снова заработает система распределения студентов, а кто-то из них не захочет отрабатывать свое образование в бюджетных организациях, выпускникам придется заплатить — ровно столько, сколько государство потратила на обучение каждого конкретного специалиста.

К слову, в СССР распределение было не строго обязательным. К примеру, если молодого журналиста уже берут в газету, а врача — в больницу, надо было просто принести запрос от этих учреждений, и — никакого распределения. Был и другой вариант: скажем, не хочет тот же выпускник журфака идти в районку или ехать далеко от места проживания — ему разрешали искать работу самому. Ну а если не нашел за пару месяцев — могли и привлечь по статье о тунеядстве. Сейчас такой статьи в УК нет. Видимо, взамен ее депутаты предлагают оплачивать образование по полной в случае отказа от распределения.

А как же право на бесплатное образование, гарантированное Конституцией? Казалось бы, если школьник поднапрягся во время сдачи ЕГЭ и сумел пройти сумасшедший конкурс на бюджет, почему он еще должен отрабатывать где-то после окончания обучения?

С другой стороны, может, некоторых студентов и нужно куда-то пристраивать по разнарядке? Согласно данным Росстата, из 4,5 тысяч студентов, которые ежегодно выпускаются из вузов, 50% не идут работать по специальности. Кстати, почему так происходит?

— С одной стороны, эта проблема возникает из-за низкого уровня профориентации в школах: мы общались со школьниками и поняли, что, как правило, они выбирают профессии, которые совершенно не коррелируют с теми, которые выбирают выпукники после вуза, — рассказывает Sobesednik.ru Андрей Алясов. — Зачастую ученики выбирают себе возвышенные профессии — космонавты, журналисты, сотрудники спецслужб, специалисты по защите информации и так далее, — но даже не представляют до конца, смогут ли работать по этим специальностям.

Еще одна проблема — консервативность нашего образования: как правило, то, что вписывают в вузовские программы, давно уже устарело: программы в университетах отстают лет на пять-десять. В связи с этим молодые специалисты, вышедшие из университета, далеко не сразу могут сориентироваться в современных методах работы в конкретных профессиях.

Кроме того, наш рынок труда достаточно активный, и тот государственный заказ на определенных специалистов, по сути, сильно отстает, — говорит Алясов. — Допустим, стране нужны были юристы. Но за десять лет из вузов выпустилось столько юристов, что сейчас молодых людей с юридическим образованием в избытке, рынок труда существенно изменился и на всех не хватает работы.

Есть и еще один нюанс, — констатирует эксперт. — Многие уважающие себя компании научились правильно выстраивать процесс интеграции сотрудников компании: создаются процессы введения человека в должность, специальные стажировки. За счет этого во многом компенсируются недостатки высшего образования. Но такие эффективные программы работают именно в частных компаниях, а не в госучреждениях.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «В вузы может вернуться распределительная система».