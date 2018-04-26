В вузах появится образовательный курс об аутизме

Разработанный онлайн-курс будет полезен не только для студентов, научных сотрудников, педагогов, но и для родителей.

25 апреля Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Российским фондом «Выход» объявило о запуске образовательного проекта для студентов, аспирантов и педагогов, посвящённого изучению расстройств аутистического спектра — междисциплинарного интегрированного мультимедийного образовательного курса «Расстройства аутистического спектра», сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Образовательный продукт представляет собой лекционный онлайн-курс для вузов «Расстройства аутистического спектра» и одноименный печатный учебник. С курсом интегрированы два сервиса: онлайн-энциклопедия, где собраны все понятия и имена, которые звучат сегодня при описании расстройств аутистического спектра («Аутизм. Энциклопедия»), и пополняемый архив современных научных публикаций с рефератами на русском языке («Аутизм. Исследования»).

Санкт-Петербургский государственный университет разместит курс на платформе openedu.ru.

Автор курса и хрестоматии — Е. Л. Григоренко, профессор Йельского университета и медицинской школы Байлора, заслуженный профессор психологии Хьюстонского университета, ведущий ученый Лаборатории междисциплинарных исследований раннего детства СПбГУ, доктор психологических наук, глава экспертного совета фонда «Выход».