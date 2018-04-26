Ученики школы № 51 провели «Урок в музее»

В рамках образовательного проекта Департамента образования города Москвы «Урок в музее» учащиеся 9 класса школы № 51 отправились на урок истории в Государственный музей обороны Москвы.

Ребята увидели экспозицию военной техники, которая была воссоздана с помощью подлинных предметов, дирижабля, вагона-теплушки, автомобилей главнокомандующих армий, оружия, медалей, писем военнослужащих, узнали о ключевых событиях битвы, об отдельных периодах знаменательного сражения.