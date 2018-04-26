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Ученики школы № 51 провели «Урок в музее»
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Ученики школы № 51 провели «Урок в музее» 

Наш Теплый стан 1 час назад
В рамках образовательного проекта Департамента образования города Москвы «Урок в музее» учащиеся 9 класса школы № 51 отправились на урок истории в Государственный музей обороны Москвы.
Ребята увидели экспозицию военной техники, которая была воссоздана с помощью подлинных предметов, дирижабля, вагона-теплушки, автомобилей главнокомандующих армий, оружия, медалей, писем военнослужащих, узнали о ключевых событиях битвы, об отдельных периодах знаменательного сражения.
Проект направлен на создание единого образовательного пространства школы и музея, на преодоление разобщенности образовательной деятельности школы и музея в рамках мегаполиса. Данный урок был построен на основе музейных коллекций и использовании экспозиции музея для более глубокого изучения темы о Великой Отечественной войне. Проводила урок в музее учитель истории — Кириченко Ирина Николаевна. Об этом сообщается на сайте школы № 51.
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