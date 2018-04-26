В нижегородской школе-интернате не обеспечили безопасные условия обучения для детей

— Одним из лицензионных требований к школам является обеспечение безопасных условий обучения. В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: протекание кровли крыши, повлекшее отслоение штукатурки на потолке, а также отслоение обоев и краски на стенах; повреждение целостности линолеума на полу и другие, — перечислили в прокуратуре Нижегородской области

К слову, школа № 71 — специальная коррекционная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, школа располагается в здании 1929 года постройки, в котором за время работы учреждения полностью капитальный ремонт не проводился.