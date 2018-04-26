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Минобрнауки раскритиковало треть школьных учебников
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Минобрнауки раскритиковало треть школьных учебников 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По результатам экспертизы Российской академии образования треть школьных учебников получили отрицательные отзывы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву.
Процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в этом году впервые. На нее были направлены все учебники, претендующие на включение в Федеральный перечень учебников, передает ТАСС.
«В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1 117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — заявила Васильева.
В октябре 2017 года Васильева заявила, что ведомство намерено ввести персональную ответственность рецензента школьного учебника за его качество, за несоответствие содержания учебника требованиям качества рецензент лишится возможности заниматься этой деятельностью.
В марте Васильева заявила, что прежняя система образовательных стандартов не давала единых возможностей для всех детей, а новый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России.
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