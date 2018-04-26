В РАО после допэкспертизы забраковали 30% учебников для школ, сообщили СМИ

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после допэкспертизы, сообщается в газете «Известия».

"Эксперты Российской академии образования (РАО) забраковали 30% учебников, поступивших на дополнительную экспертизу перед включением в федеральный перечень. Издания из него рекомендуются для использования во всех школах. Дополнительную экспертизу в этом году провели впервые. Ранее учебники включались в перечень после предоставления результатов экспертиз, проведенных издательствами за свой счет. Такие заключения были у всех предложенных изданий и в этом году", — говорится в материале издания.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки, в одном из учебников музыки для шестого класса ученикам, например, предлагалось написать свой вариант биографии Моцарта, а в учебнике по химии для девятого класса были перепутаны натрий и калий. По данным издания, автор учебника обществознания утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми «абсолютно не о чем говорить… с подобными людьми стыдно бывать в обществе». В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с американским зенитным ракетным комплексом была подписана как «ракетный комплекс ПВО России ».

"В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", — приводит слова министра образования и науки Ольги Васильевой издание.

По словам Васильевой, результаты экспертизы будут разосланы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа, а итоги будут подведены на ближайшем заседании совета. Васильева также заметила, что члены совета и ранее высказывали недоверие экспертным процедурам, которые проводятся издательствами за собственный счет, да еще и с самостоятельным выбором организаций. «Вызывают удивление факты несоответствия учебников, поданных на экспертизы, с их вариантами, о которых говорит общественность. У нас есть пример от РАН , когда учебник был детально проверен, однако, согласно сообщениям в СМИ, в нем содержится информация о впадении реки Волги в Черное море», — сказала Васильева изданию.

Васильева добавила, что решение направить издания на дополнительную экспертизу было принято на заседании научно-методического совета в январе, причем единогласно. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне — более 1,8 тысячи. Сейчас в приказе Минобрнауки «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию…» порядка 1,5 тысячи наименований. По словам заместителя президента РАО Виктора Басюка, в получивших отрицательные заключения учебниках содержались опечатки, неточности, неверные формулировки в определениях и даже пропаганда курения и насилия в иллюстрациях.