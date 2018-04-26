Ещё
Треть российских школьных учебников забраковали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Треть российских школьных учебников забраковали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Министерство образования забраковало треть школьных учебников, претендовавших на включение в федеральный перечень, передает «Интерфакс» в четверг, 26 апреля.
Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной в Российской академии образования (РАО).
«1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ранее все исследованные в РАО книги уже прошли заказанные издательствами экспертизы.
Прошлой осенью, по данным агентства, Васильева говорила о том, что 1,3 тысячи изданий, оставшихся в указанном перечне после значительного сокращения в 2014 году, — это «все равно слишком много».
В июне 2017 года глава Минобрнауки рассказала, что содержание школьной литературы «станет больше соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России» после того, как в ведомстве найдут новый баланс между многообразием изданий и их соответствием государственным стандартам.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»29
Россиян оставят без торговых центров166
Трамп унизил Макрона73
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США188
Назван доход говорившей с Путиным звезды67
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение