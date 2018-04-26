Для тех, кто хочет в ССО!

Отличная новость для молодых омичей! 150 студентов смогут пройти профессиональное обучение строительным специальностям. Из них 50 человек пройдут обучение по профессии «Штукатур-маляр», 50 — по профессии «Плотник-бетонщик, 30 — „Монтер путей“. А 20 студентов смогут получить специальность каменщика. Теоретические и практические занятия пройдут до 1 июля (начало работ). По окончании курсов студенты смогут применить свои силы и знания в ОАО „Российские железные дороги“ и на всероссийских студенческих стройках „Мирный Атом“, „Север“ и „Космодром „Восточный“. Добавим, что возможность обучения предоставляется студентам вузов и ссузов Омска , учащихся по очной форме, а также молодым людям, не зарегистрированным в качестве безработных. Обучение организовано Министерством по дела молодежи, физической культуры и спорта Омской области и региональным Главным управлением государственной службы занятости населения в рамках распоряжения Губернатора Омской области „О мерах по поддержке деятельности студенческих отрядов Омской области“.