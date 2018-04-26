Общественных наблюдателей за проведением итоговой аттестации обучат в крае

По словам организаторов, семинар проводится для отбора и подготовки общественных наблюдателей для обеспечения качественного и объективного мониторинга проведения экзаменов на территории региона.

«Участники семинара познакомятся с нормативной базой проведения государственной итоговой аттестации, узнают о специфике работы федеральных общественных наблюдателей, а также смогут задать интересующие вопросы представителям органов исполнительной власти и высших учебных заведений края», — рассказала координатор Корпуса общественных наблюдателей в Приморском крае Галина Гилева.

Обучение состоится 27-28 апреля на базе Приморского краевого дома молодежи по адресу: Владивосток , проспект 100-летия Владивостоку,103. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (924) 385 5775.

Организаторами мероприятия выступила Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» совместно с департаментом образования и науки Приморского края.

Отметим, Российский союз молодежи с 2014 года оказывает помощь в проведении экзаменов — движение готовит общественных наблюдателей, которые следят за процедурой и порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ. Для этих целей в некоторых субъектах был создан Корпус общественных наблюдателей, который перерос во всероссийское волонтерское движение, направленное на повышение качества образования в стране.