Васильева: почти треть школьных учебников не прошла государственную экспертизу

Действующее законодательство разрешает издательствам проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, выбранных ими самими. Данное положение вызывает критику Минобрнауки из-за низкого качества одобряемых материалов. В свою очередь ведомство предлагало проводить экспертизы за деньги государства.

"В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", — сообщила Васильева. Таким образом, количество учебников, признанных ненадлежащими, составляет почти треть проверенных.

В марте Васильева заявляла, что было принято решение отправить почти 2 тыс. пособий, получивших ранее положительные отзывы, на дополнительную экспертизу.

Отмечается, что результаты проведенной впервые РАО дополнительной экспертизы будут направлены членам совета при министерстве. Итоги планируется подвести на ближайшем заседании.