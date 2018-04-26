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Васильева: почти треть школьных учебников не прошла государственную экспертизу
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Васильева: почти треть школьных учебников не прошла государственную экспертизу 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Около трети учебников, которые должны были рекомендовать школам и включить в федеральный перечень, не прошла дополнительную экспертизу в Российской академии образования (РАО). Об этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала газете «Известия».
Действующее законодательство разрешает издательствам проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, выбранных ими самими. Данное положение вызывает критику Минобрнауки из-за низкого качества одобряемых материалов. В свою очередь ведомство предлагало проводить экспертизы за деньги государства.
"В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", — сообщила Васильева. Таким образом, количество учебников, признанных ненадлежащими, составляет почти треть проверенных.
В марте Васильева заявляла, что было принято решение отправить почти 2 тыс. пособий, получивших ранее положительные отзывы, на дополнительную экспертизу.
Отмечается, что результаты проведенной впервые РАО дополнительной экспертизы будут направлены членам совета при министерстве. Итоги планируется подвести на ближайшем заседании.
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