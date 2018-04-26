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В Минобрнауки признали непригодными треть школьных учебников
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В Минобрнауки признали непригодными треть школьных учебников 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Согласно результатам государственной экспертизы Российской академии образования (РАО), примерно 30% школьных учебников получили отрицательную оценку. Об этом сообщается на сайте Минобразования со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.
"В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", — рассказала Васильева.
Как отмечается, дополнительная проверка проводилась впервые в этом году.
"На дополнительную экспертизу были направлены все учебники, претендующие на включение в Федеральный перечень учебников (ФПУ) — более 1,8 тысяч. Однако экспертиз было проведено меньше, поскольку часть учебников выпускаются сериями. По итогам 30% учебников получили отрицательные отзывы экспертов", — подчеркивается в сообщении.
Ранее глава департамента информационной политики Минобрнауки России Андрей Емельянов прокомментировал предложение главы Российской академии наук Александра Сергеева отменить ЕГЭ и заявил, что это может привести к излишнему волнению и стрессу у школьников.
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