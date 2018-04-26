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Школьники на всероссийском открытом уроке узнают секреты успеха в современном бизнесе
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Школьники на всероссийском открытом уроке узнают секреты успеха в современном бизнесе 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» пройдет в четверг на базе московского Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС. На уроке старшеклассники вместе с экспертами проанализируют проекты молодых предпринимателей и узнают, почему они стали успешными, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» станет седьмым в цикле мероприятий. Предыдущие уроки и традиционные активности к ним набрали уже более 28 млн просмотров в социальных сетях", — сказали в оргкомитете мероприятия.
В открытом уроке примет участие, в частности, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Он расскажет, как превратить идеи в деньги и общаться с клиентами, какими качествами должен обладать современный предприниматель и почему скорость — это наиболее критичный показатель современного IT-бизнеса. Модератором урока будет директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» на базе НИТУ МИСиС Владимир Пирожков.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства образования и науки РФ. Первый Всероссийский открытый урок был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ МИСиС 8 февраля и собрал около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России.
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