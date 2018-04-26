Школьники на всероссийском открытом уроке узнают секреты успеха в современном бизнесе

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» пройдет в четверг на базе московского Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС. На уроке старшеклассники вместе с экспертами проанализируют проекты молодых предпринимателей и узнают, почему они стали успешными, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» станет седьмым в цикле мероприятий. Предыдущие уроки и традиционные активности к ним набрали уже более 28 млн просмотров в социальных сетях", — сказали в оргкомитете мероприятия.

В открытом уроке примет участие, в частности, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов . Он расскажет, как превратить идеи в деньги и общаться с клиентами, какими качествами должен обладать современный предприниматель и почему скорость — это наиболее критичный показатель современного IT-бизнеса. Модератором урока будет директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» на базе НИТУ МИСиС Владимир Пирожков