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Никонов рассказал о взаимодействии Госдумы и Академии наук
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Никонов рассказал о взаимодействии Госдумы и Академии наук 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госдума активно взаимодействует с Российской академией наук при принятии поправок в закон о РАН. Об этом заявил глава Комитета по образованию Вячеслав Никонов, сообщается на сайте Думы.
«У нас действует совместная рабочая группа по внесению поправок в российское законодательство. Основные вопросы связаны с принятием президентских поправок в закон об Академии наук», — сказал Никонов.
По его словам, депутаты и академики находят широкое поле для взаимодействия, и парламентарии готовы рассмотреть поправки, которые предложит Российская академия наук.
Также он отметил, что одной из главных задач на ближайший период является принятие нового закона о науке.
«Законопроект уже не один месяц обсуждается в научном и образовательном сообществе. Когда он будет внесён в Государственную Думу — это произойдёт уже достаточно скоро, — для нас исключительно важно будет мнение Академии наук и привязка принимаемого закона о науке к новой редакции закона об Академии наук как ведущего научного учреждения нашей страны», — отметил депутат.
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