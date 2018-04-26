Никонов рассказал о взаимодействии Госдумы и Академии наук

«У нас действует совместная рабочая группа по внесению поправок в российское законодательство. Основные вопросы связаны с принятием президентских поправок в закон об Академии наук», — сказал Никонов.

По его словам, депутаты и академики находят широкое поле для взаимодействия, и парламентарии готовы рассмотреть поправки, которые предложит Российская академия наук.

Также он отметил, что одной из главных задач на ближайший период является принятие нового закона о науке.

«Законопроект уже не один месяц обсуждается в научном и образовательном сообществе. Когда он будет внесён в Государственную Думу — это произойдёт уже достаточно скоро, — для нас исключительно важно будет мнение Академии наук и привязка принимаемого закона о науке к новой редакции закона об Академии наук как ведущего научного учреждения нашей страны», — отметил депутат.