В ГД обсудили перспективы развития систем образования в России и Иране 

Вячеслав Никонов подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, «которые занимают солидарную позицию в ООН и других международных организациях». Он также отметил расширение контактов на высшем уровне, укрепление образовательных и гуманитарных связей. «Мы за упрочение диалога, который бы способствовал продвижению наших общих ценностей. Эти ценности основаны на признании принципов международного права, свободы выбора своего пути развития, мира для всех народов, взаимопонимания между людьми», — заявил Вячеслав Никонов. Участники встречи обменялись информацией о состоянии и перспективах развития систем образования в России и Иране, возможностях двусторонних гуманитарных проектов, а также школьных, студенческих и научных обменов. Особое внимание было уделено вопросам изучения русского языка в Иране. Министр образования и воспитания ИРИ заявил, что Иран в образовательных учреждениях намерен заменить английский язык как второй иностранный другими языками, в частности, русским. Сейед Мохаммад Батхаи рассказал, что накануне прошла его встреча с Министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой и сообщил, что он обсудил с ней вопросы подготовки учителей в этой области. «Я надеюсь, что она поддержит предложение о создании рабочей группы, которая будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу с тем, чтобы его потом реализовать», — сказал он и отметил, что процесс сотрудничества в языковой и культурной сферах должен быть взаимным. Вячеслав Никонов активно поддержал высказанные предложения. «Русский язык в образовательной системе действительно может стать большим конкурентным преимуществом Ирана. Это абсолютно правильная постановка вопроса, и я согласен с Министром образования [Ольгой] Васильевой, что Россия здесь должна помочь», — сообщил парламентарий. «Представители нашего Комитета и Фонда «Русский мир» с удовольствием войдут в упомянутую рабочую группу. Полагаю, что эта же группа должна подумать, как начать преподавать фарси в России», — заключил Вячеслав Никонов.