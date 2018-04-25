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Вячеслав Никонов: Государственная Дума и РАН находят широкое поле для взаимопонимания
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Вячеслав Никонов: Государственная Дума и РАН находят широкое поле для взаимопонимания 

duma.gov.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что Государственная Дума активно взаимодействует с Российской академией наук. «У нас действует совместная рабочая группа по внесению поправок в российское законодательство. Основные вопросы связаны с принятием президентских поправок в закон об Академии наук. Мы находим широкое поле для взаимопонимания и готовы рассмотреть поправки РАН, чтобы задачи, которые возложены Президентом на Академию, она могла реализовать в своих функциональных обязанностях», — рассказал глава профильного Комитета. Как подчеркнул Вячеслав Никонов, «важнейший вопрос, который стоит перед нами, это принятие закона о науке». «Законопроект уже не один месяц обсуждается в научном и образовательном сообществе. Когда он будет внесен в Государственную Думу — это произойдет уже достаточно скоро — для нас исключительно важно будет мнение Академии наук и привязка принимаемого закона о науке к новой редакции закона об Академии наук, как ведущего научного учреждения нашей страны», — отметил он.
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