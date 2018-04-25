В Государственной Думе прокомментировали ЧП, произошедшее в школе в Башкортостане 

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Вячеслав Никонов: Государственная Дума и РАН находят широкое поле для взаимопонимания

В ГД обсудили перспективы развития систем образования в России и Иране

С 1 мая в России будет введен курортный сбор. Что это значит?