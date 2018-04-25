В Государственной Думе прокомментировали ЧП, произошедшее в школе в Башкортостане 

Ранее стало известно, что в школе №1 г. Стерлитамак (Республика Башкортостан) один из учеников с ножом напал на школьников, поджег кабинет информатики, после чего попытался покончить с собой. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Вячеслав Никонов выразил серьезную озабоченность произошедшим. «К огромному сожалению, трагические события в российских школах стали приобретать регулярный характер и, осознавая их особую социальную опасность, государство, общество, родители и педагоги должны уделить исключительное внимание их профилактике и предупреждению», — заявил глава Комитета. Он считает, что для защиты детей и обеспечения их безопасности необходим комплекс мер — психологических, идеологических, нравственных, правоохранительных. «Самое главное — нужно донести до наших детей понимание того, что высшей ценностью на земле является человеческая жизнь. Это понимание должны воспитывать семья, школа, общество, церковь, причем любая. Безусловная ценность человеческой жизни должна быть поставлена в центр всего воспитательного процесса», — подчеркнул парламентарий. Он сообщил, что в Комитете по образованию и науке создана рабочая группа, которая занимается разработкой предложений по совершенствованию воспитательной работы и обеспечению безопасности школ. Также он выразил глубокое искреннее сочувствие всем пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления. Заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что нужно совершенствовать законодательство в сфере охраны социально значимых объектов. Он заявил, что произошедшее в Стерлитамаке показало, насколько важно создать эффективную правовую базу в сфере частной охранной деятельности и проводить регулярное обучение сотрудников ЧОП, которые работают на социально значимых объектах. Анатолий Выборный отметил, что необходимо вернуться к вопросу повсеместного внедрения единых и обязательных профессиональных стандартов для работника по обеспечению охраны образовательных организаций. Он напомнил, что Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, но они носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы. «Профстандарты для школьных охранников должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. Мы призываем Минобразования обратить на это особое внимание», — сказал депутат. В настоящий момент обсуждается совершенствование законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. К участию приглашены представители Росгвардии, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранного сообщества, Общественной и Торгово-промышленной палат. «Для того, чтобы понимать, насколько эффективно работают наши законы и отвечают ли они современным запросам, мы используем институт парламентского контроля», — сказал парламентарий. В частности, обсуждается возможность разработки национального стандарта обеспечения безопасности образовательных организаций. «Мы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы в школах работали психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы на ранней стадии обратить внимание на неадекватное поведение ребенка и вовремя это предотвратить. Все это взаимосвязано, и именно от этого зависит эффективность профилактики таких трагедий и адекватность реагирования на них. Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии? В органы профилактики преступлений несовершеннолетних ранее поступали жалобы на агрессивное поведение подростка, он несколько месяцев размещал на своей странице в сети „ВКонтакте“ видео и фото о подобных нападениях в американской школе. Если бы это вовремя заметили и отреагировали, трагедию можно было бы предотвратить. Выходит, что человек фактически оказался один на один со своей проблемой и не получил помощи», — также заявил Анатолий Выборный. «Нам пора отказаться от такого понятия как оказание услуг в сфере образования. Вместо него должны быть обучение и воспитание, причем оба этих понятия должны занимать совершенно одинаковые позиции в системе образования РФ», — подчеркнул депутат.