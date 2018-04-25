Парламент Казахстана одобрил соглашение о займе МБРР на модернизацию образования

Астана , 25 апреля / Синьхуа / — Мажилис парламента Казахстана сегодня одобрили проект закона о ратификации cоглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития.

Заем МБРР составит 67 млн долларов, сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев , представляя законопроект в парламенте.

Целью соглашения является повышение качества системы среднего образования, поддержка модернизации, увеличение доступа и равенства в образовании. Порядка 67 проц от общей суммы финансирования проекта будет направлено на обеспечение 5400 сельских школ интерактивным оборудованием. Главными бенефициарами проекта станут более 3 млн школьников, в том числе дети с особыми образовательными потребностями, 200 тыс. учителей и директоров сельских школ, а также студенты педагогических вузов. —0—