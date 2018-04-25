В Пятигорске провели студенческий фестиваль дружбы

Фестиваль дружбы « Россия — наш общий дом!» прошёл в ПГУ, сообщили STAV.AIF.RU в администрации вуза.

Пятигорский государственный университет — один из самых многонациональных в городе. По традиции здесь ежегодно проходит фестиваль дружбы народов, и 2018 год не стал исключением.

Студенты собрались в холле главного корпуса 20 апреля на большой перемене. Помещение украсили флагами стран и республик, а на столах разместили многочисленные угощения. Студентов потчевали дагестанскими чуду, медовой халвой, осетинскими пирогами, балкарскими лепёшками с сыром, чеченскими деликатесами, галушками, квасом и блинами.

Ближе к обеду учащиеся, их родители и приглашённые студенты из других вузов переместились в большой актовый зал. Здесь их приветствовали высокопоставленные гости из правительства. Когда с официальными поздравлениями было покончено, на сцену вышли студенческие коллективы. Зрителям продемонстрировали национальные костюмы, несколько версий лезгинки, еврейские танцы. Молодые музыканты сыграли этнические мелодии на аутентичных инструментах и спели народные песни.