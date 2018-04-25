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В Пятигорске провели студенческий фестиваль дружбы
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В Пятигорске провели студенческий фестиваль дружбы 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль дружбы «Россия — наш общий дом!» прошёл в ПГУ, сообщили STAV.AIF.RU в администрации вуза.
Пятигорский государственный университет — один из самых многонациональных в городе. По традиции здесь ежегодно проходит фестиваль дружбы народов, и 2018 год не стал исключением.
Студенты собрались в холле главного корпуса 20 апреля на большой перемене. Помещение украсили флагами стран и республик, а на столах разместили многочисленные угощения. Студентов потчевали дагестанскими чуду, медовой халвой, осетинскими пирогами, балкарскими лепёшками с сыром, чеченскими деликатесами, галушками, квасом и блинами.
Ближе к обеду учащиеся, их родители и приглашённые студенты из других вузов переместились в большой актовый зал. Здесь их приветствовали высокопоставленные гости из правительства. Когда с официальными поздравлениями было покончено, на сцену вышли студенческие коллективы. Зрителям продемонстрировали национальные костюмы, несколько версий лезгинки, еврейские танцы. Молодые музыканты сыграли этнические мелодии на аутентичных инструментах и спели народные песни.
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