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Школьников Самарской области научат пользоваться газом в быту
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Школьников Самарской области научат пользоваться газом в быту 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
В школах 63-го региона пройдут открытые уроки ОБЖ, посвященные правилам пользования газом в быту. Речь идет об учениках 4–7-х классов. Соответствующее соглашение подписали областное Министерство образования и компания «Газпромраспределение Самара».
Профессионалы расскажут ребятам о том, как безопасно эксплуатировать газовые приборы и как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.
— Это актуально для системы образования. Тем более, что обучение носит метапредметный характер: используются знания по физике и химии. А для старшего возраста — правовые знания по ответственности при использовании природного газа, — пояснил министр образования Самарской области Владимир Пылев.
По словам представителей газовых служб, большинство несчастных случаев и аварий происходят из-за неправильного использования или неосторожной эксплуатации газового оборудования.
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