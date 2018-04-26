Школьников Самарской области научат пользоваться газом в быту

В школах 63-го региона пройдут открытые уроки ОБЖ, посвященные правилам пользования газом в быту. Речь идет об учениках 4–7-х классов. Соответствующее соглашение подписали областное Министерство образования и компания «Газпромраспределение Самара».

Профессионалы расскажут ребятам о том, как безопасно эксплуатировать газовые приборы и как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

— Это актуально для системы образования. Тем более, что обучение носит метапредметный характер: используются знания по физике и химии. А для старшего возраста — правовые знания по ответственности при использовании природного газа, — пояснил министр образования Самарской области Владимир Пылев.

По словам представителей газовых служб, большинство несчастных случаев и аварий происходят из-за неправильного использования или неосторожной эксплуатации газового оборудования.