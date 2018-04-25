Школьникам Самарской области расскажут, как пользоваться газом безопасно

Взаимодействовать с газом дома теперь будут учить в школе. В этом учителям ОБЖ помогут специалисты. Региональный Минобр подписал соответствующее соглашение с компанией «Газпром газораспределение Самара».

Первый показательный урок газовой безопасности в Самаре уже прошел. Его провели в школе в Южном городе. Учителями выступили газовики. В будущем их место займут преподаватели ОБЖ, после переподготовки. Специалисты уже сегодня в рамках соглашения с Минобром провели обучение преподавателей. «Мы, как » Газпром газораспределение Самара", этой проблеме уделяем огромное значение. Мы считаем, что это одна из основных целей — рассказать людям, обучить их, чтобы они знали и ответственно относились ко всему к этому", — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Обращению с газом начнут обучать с 4-го класса. В младшей и средней школе эти уроки будут носить игровой характер. Детям расскажут о происхождении голубого топлива, опасностях, которые с ним связаны, и необходимых действиях в экстренных ситуациях. У старшеклассников тематика занятий расширится. Врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев пояснил: «В старшем звене мы уже будем рассматривать не только эти вопросы, но и вопросы прав и обязанностей пользователя газовыми приборами, какие обязанности есть у него, и какие обязанности есть, например, у управляющей компании, к примеру».

Для школ Самарской области такой опыт уже не первый. Похожие занятия проводились с 2009 по 2012 годы, правда не во всех школах. Сейчас же ликбез охватит весь регион. Дети получат на руки обновленные пособия, а само обучение будет интерактивным.