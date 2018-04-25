Ещё
Школьникам Самарской области расскажут, как пользоваться газом безопасно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьникам Самарской области расскажут, как пользоваться газом безопасно 

ТРК Губерния 1 час назад
Взаимодействовать с газом дома теперь будут учить в школе. В этом учителям ОБЖ помогут специалисты. Региональный Минобр подписал соответствующее соглашение с компанией «Газпром газораспределение Самара».
Первый показательный урок газовой безопасности в Самаре уже прошел. Его провели в школе в Южном городе. Учителями выступили газовики. В будущем их место займут преподаватели ОБЖ, после переподготовки. Специалисты уже сегодня в рамках соглашения с Минобром провели обучение преподавателей. «Мы, как »Газпром газораспределение Самара", этой проблеме уделяем огромное значение. Мы считаем, что это одна из основных целей — рассказать людям, обучить их, чтобы они знали и ответственно относились ко всему к этому", — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
Обращению с газом начнут обучать с 4-го класса. В младшей и средней школе эти уроки будут носить игровой характер. Детям расскажут о происхождении голубого топлива, опасностях, которые с ним связаны, и необходимых действиях в экстренных ситуациях. У старшеклассников тематика занятий расширится. Врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев пояснил: «В старшем звене мы уже будем рассматривать не только эти вопросы, но и вопросы прав и обязанностей пользователя газовыми приборами, какие обязанности есть у него, и какие обязанности есть, например, у управляющей компании, к примеру».
Для школ Самарской области такой опыт уже не первый. Похожие занятия проводились с 2009 по 2012 годы, правда не во всех школах. Сейчас же ликбез охватит весь регион. Дети получат на руки обновленные пособия, а само обучение будет интерактивным.
ТРК Губерния: последние новости
12 педагогов Самарской области стали победителями конкурса "Серафимовский учитель" Трудовая династия учителей из села Большая Глушица рассказала о своей 200-летней истории В Самаре открылась "Школа муниципального депутата"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ108
Россия доказала очередную ложь США346
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня22
«Бархатная революция»: начался распад коалиции362
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз17
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение